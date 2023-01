IU protesta en Alcalá del Valle por la situación de la sanidad en la Sierra

IU ha vuelto a concentrarse este martes para exigir a la Junta de Andalucía que dote a la comarca de la Sierra de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una sanidad pública que atienda realmente las necesidades de la población de la zona. El centro de salud de Alcalá del Valle ha sido el lugar escogido por el alcalde del municipio, Rafael Aguilera, para “lanzar una voz de alarma sobre la situación que sufre la sanidad en el municipio y en general, para alertar sobre las numerosas deficiencias sanitarias que padece la sanidad pública de toda la comarca”, dice la formación. Aguilera ha contado con el respaldo del coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, así como del alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez y la candidata de IU a la Alcaldía de Olvera, Ana Medina, de cargos públicos de la comarca, así como de representantes de la Plataforma por una Sanidad Pública en la Sierra de Cádiz y en la Serranía de Ronda.

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, tomó la palabra ante los asistentes a la protesta para “alertar del riesgo de que, con el tiempo, muchos centros de salud de las zonas rurales tengan sus puertas cerradas, como ya está ocurriendo en muchas zonas de Andalucía”. Acusó el dirigente provincial de IU a la Junta de Andalucía de estar tratando a la ciudadanía como “ciudadanos de primera y de segunda”, asegurando que los servicios sanitarios que se ofrecen en las zonas rurales son “infinitamente peores” que los de los grandes núcleos urbanos. Rodríguez ha considerado “un paso importante” la protesta secundada hoy en Alcalá del Valle, como ya se hiciera la pasada semana en Algodonales, y ha apuntado que la asistencia en determinadas zonas de la Sierra podría rozar lo delictivo; porque “que te digan que la ambulancia más cercana está a dos horas de camino o el hospital más cercano está a dos horas de camino, ya está rozando lo delictivo”.

El coordinador provincial de IU Cádiz ha afirmado en Alcalá del Valle que “soluciones hay y al actual Gobierno de la Junta de Andalucía le sobran los millones; la Junta está dedicando los cientos de millones de las contribuciones y los impuestos que pagamos los ciudadanos para derivar ese dinero a la sanidad privada; está ocurriendo aquí en la Sierra, en la Costa Noroeste, en la Bahía de Cádiz” y ha recordado que “sólo a Clínicas Pascual, el Gobierno actual de la Junta y los anteriores gobiernos socialistas han dedicado cientos de millones. El último contrato, nada más y nada menos que mil millones de euros dedicados a la sanidad privada, mientras no se cubren las bajas de los centros de salud, no se contrata a la gente que hay que contratar, tanto sanitarios como auxiliares, como celadores, como técnicos de emergencias para las ambulancias y se está desprotegiendo totalmente la sanidad de los ciudadanos y ciudadanas y -añadió-, siempre es un buen momento para salir a la calle a reivindicar”. Apuntó finalmente, que “si algo hemos aprendido de la pandemia es que, en los momentos complicados, son los servicios públicos los que responden” y puso como ejemplo la lucha del pueblo de Trebujena durante la pandemia para evitar que hospitales de Pascual se convirtieran en centros de referencia para el municipio, como sí ha ocurrido con muchos municipios de la Sierra y la Costa Noroeste.

Por su parte, el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, agradeció en primer lugar, la abundante asistencia ciudadana a la convocatoria, asegurando que “Alcalá del Valle siempre es ejemplar y puede llover y caer piedras de molino, pero no vamos a permitir que nos roben nuestra sanidad ni que demos un paso atrás; mientras no haya médicos, estaremos aquí diciéndole a la delegación, a la consejería y a la Junta, que no daremos ni un paso atrás, en contra de lo privado y por la sanidad pública por encima de todo”.

Para Aguilera, “la realidad de lo que está ocurriendo es que están tocando un derecho irrenunciable, están convirtiendo un derecho que ha costado sacrificio, lucha, cárcel y muerte, en un negocio en manos de quienes nos están robando”. Ha lamentado que Alcalá del Valle no puede solucionar el desmantelamiento al que la Junta de Andalucía viene sometiendo a la sanidad pública, pero sí puede ser punta de lanza en las reivindicaciones ante el gobierno de la Junta de Andalucía; tanto es así que ha advertido el propio Aguilera, que no dudará en llevar a cabo un “encierro y huelga de hambre” si no dotan al municipio de los médicos que necesita para cubrir convenientemente la demanda sanitaria.

Afirma el primer edil que “esta desestructuración a lo largo de los años se está viendo agudizada por el Partido Popular” y apuntó que “la realidad es que Setenil de las Bodegas se queda sin médico, que Algodonales se queda con uno, que Arriate, Cuevas del Becerro, Cañete la Real, Teba, Almargen, a la una, a las dos de la tarde, se quedan sin médico, que el otro día había una ambulancia para cinco municipios, que no podemos permitirlo y que, si nos quedamos en el sofá, nos quedamos sin médico”. Aguilera hizo un llamamiento a toda la ciudadanía para “salir a la calle y reivindicar nuestros derechos”.