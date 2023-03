Fernando, 'el de Josefina', es nombrado Hijo Predilecto de Algar

Fernando, ‘el de Josefina’, el amigo que hace patria de su pueblo, el embajador incansable de los suyos, es ya hijo predilecto de Algar. El jefe de Informativos del fin de semana de Canal Sur, Fernando García Mena, recibió el Día de Andalucía este nombramiento honorífico de la gente de su localidad, de su Ayuntamiento, uno de los galardones que más le han llegado al corazón y que compartió con sus vecinos, su familia, amigos y compañeros de profesión de la Sierra, Jerez y la Bahía.

En una gala institucional organizada por el Ayuntamiento de Algar, en el que se conmemoraba el Día de Andalucía y el 250 aniversario de la fundación del municipio, el periodista Fernando García agradeció este título con un emocionado discurso en el que trazó una línea sentimental que lo enraíza a los suyos.

El comunicador, el profesional de la cadena autonómica con una amplia trayectoria en radio y televisión, fue más que nunca Fernando, 'el hijo de Josefina', durante su intervención arropado por números vecinos de este municipio de la Sierra de Cádiz. “Siempre he pensado la suerte que he tenido de ser de aquí. Uno no elige donde nace y a mí me tocó venir al mundo en este rinconcito. Qué suerte la mía. Mama gracias por traerme al mundo tú y hacerlo aquí. Siempre he pensado que si me hubiesen dado a elegir, habría elegido nacer aquí. Y hablaba de mi madre porque la recuerdo siembre buscándome de pequeño por la calle Real, gritando: ¡Fernandoooooo, Fernandooooo….! No se me va de la cabeza. Y no se me va de la cabeza porque siempre he sido Fernando, 'el de Josefina'. ¡Qué orgullo!, ¡Fernando, el de Josefina!. Claro, hasta que pasé a ser Fernando, 'el del Canal Sur' y desapareció el sobrenombre de mi madre. Yo sigo siendo Fernando. 'el de Josefina'".

García tuvo palabras muy emocionadas para sus pilares ausentes. “Me acuerdo especialmente de los que querrían haber estado aquí y la vida me los quitó de al lado. Me refiero especialmente a mi hermana, a mi padre y a mi abuelo El Carrero, aunque podría seguir con la lista”, dijo. Y también de agradecimiento a los suyos, su pueblo. “Nada me produce más orgullo que sentirme uno de los vuestros. En realidad, no creo que tenga merito cumplir con lo que te inculcaron tus padres…. Es tan sencillo como el amor al suelo que pisas y a los que te rodean”.

Habló, también, de periodismo y de profesión, del pellizco de comunicar, de acercar lo que le pasa a la gente. “Ese pellizco ha permanecido siempre conmigo, desde aquellos años hasta nuestros días”. Y de suerte, de poder trabajar cerca de tus raíces, de hacer pueblo, patria chica, de estar cerca de los recuerdos de su infancia. “Qué emoción me produce compartir este día con aquellos que no tuvieron la suerte de poder quedarse entre nosotros, que tuvieron que coger la maleta y dejar atrás a su familia, a sus amigos, el lugar donde nacieron y donde están sus raíces. Un abrazo emocionado a todos los que tuvieron que salir de aquí un día en busca de un futuro mejor”.

Y como buen embajador que es de su tierra natal, como dan fe numerosos compañeros de profesión, Fernando ‘el de Canal Sur’, como también se le reconoce, quiso hacer un guiño: “Antes me decían ¡qué lejos está Algar…y yo les decía, ¡noooo! Algar está en su sitio y lo demás está lejos. He procurado siempre, a costa de ser pesado, que todos supieran, primero, donde nací yo y lo más importante, donde está mi pueblo.

Poniendo la mirada en el futuro, Fernando García quiso animar a la gente de su pueblo. “Es verdad que los tiempos están viniendo complejos, es verdad que el momento es delicado. Tienen razón los que piensan que así es difícil remontar, que es difícil emprender, arriesgar, que es complicado empezar. Pero no podemos tirar la toalla. No. Nosotros, no. Hemos superados muchos periodos de dificultad y este también. Nos ira a todos mejor si ponemos cada uno nuestro granito de arena. Mientras mejor le vaya a quien vive a nuestro lado, mejor será para todos. Tenemos que sacar el orgullo de ser de aquí”, reflexionó.