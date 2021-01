Bastante indignación hay con la capital andaluza por las formas en las que ha actuado, que repiten el modelo de lo que hizo en 2020, cuando había una especie de pacto de señores entre los consejos de las capitales para comunicar la suspensión que Sevilla se saltó aquel sábado por la mañana que precipitó los acontecimientos. En este caso se ha salido del guión el arzobispo, con un decreto que -según parece- también esperaban dictaminar los obispos del sur en su conjunto y que no deja de ser llamativo por su contundencia a tres meses vista (recuerden que el decreto no solo anula la Semana Santa, sino que suspende cualquier vía crucis y culto público en la calle).

La opinión respecto a la suspensión de la Semana Santa se divide ahora, en líneas generales, entre la absurda tardanza en anunciar lo que ya todos saben y la salida del tiesto que ha supuesto el anuncio en solitario de Sevilla, sabiendo el presidente del Consejo hispalense lo que se cuece en el resto de ciudades y el arzobispo Asenjo lo que habían abordado los obispos del sur. Demorar en exceso la suspensión no parece que tenga ya mucho sentido, después además de que otras diócesis (véase Granada) empiecen a sumarse a lo dispuesto por Sevilla. Aunque los presidentes andaluces siguen defendiendo que la reunión pendiente con la Junta (cuya nueva fecha es el 13 de enero) marque el plazo para anunciar lo irremediable.

Las cofradías tendrán que resolver, en buena medida, a lo largo de este año cómo funcionarán sus economías, cómo se salvarán unas cuentas excesivamente dependientes (en muchos casos) de las salidas procesionales , cómo adaptarán sus cultos a la epidemia… En definitiva, cómo afrontar esta nueva realidad que muchos creen que en determinados aspectos no se marchará con el Covid sino que viene para quedarse.

Pendiente de que se resuelva este extremo que marcará en buena parte el devenir de los próximos doce meses, el segundo gran hito de 2021 será la coronación canónica de la Virgen de las Penas , cuya celebración empieza a ser también objeto de duda. El hermano mayor de La Palma, Francis Lucero, avisa que aún es pronto para tomar decisiones de cara al 14 de agosto, y avanza que la coronación “será como tiene previsto la hermandad o no será”, rechazando así de manera categórica posibles alternativas a que la Dolorosa sea coronada en el altar mayor de la Catedral y regrese luego en procesión a la Viña. Ha venido a decir Lucero algo así como los sucedáneos que decían los obispos del sur que había que evitar.

Los tramos

Primer tramo. Hoy se celebra la primera fiesta significativa en el calendario cofrade –el Dulce Nombre de Jesús–, marcada especialmente por la veneración al Nazareno. Segundo tramo. La mala noticia de las subvenciones de la Junta es que la Santa Caridad ha perdido la ayuda que en primera instancia había logrado. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “No imagino yo que Sevilla no tenga Semana Santa y Cádiz sí”. El segundo: “El pregón, si no hay Semana Santa, no tiene sentido”. Y el tercero: “Bien por Santo Domingo, que entras en alguna iglesia y parece Viernes Santo en lugar de Navidad”. Cuarto tramo. ¿El decreto de Sevilla impediría el traslado de Piedad para el vía crucis?