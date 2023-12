El navideño altar de la Esperanza

En estos días de la Esperanza ha querido tener la franciscana hermandad del Nazareno del Amor un rotundo guiño a sus orígenes, a la orden religiosa que le dio la vida y que fundó el santo de Asís al que le debemos la entrañable tradición de montar belenes en estas fiestas. El altar de la Esperanza, inmensa en el altar mayor de San Francisco, es más franciscano que nunca, ahora que no hay frailes de hábito marrón en Cádiz.

A los pies de la Dolorosa del Lunes Santo se ha dispuesto un Nacimiento en clara referencia al 800 aniversario de la primera representación del Belén, que tuvo lugar la noche de Navidad de 1223 en la localidad italiana de Greccio de manos de San Francisco (como, de hecho, rememora a la perfección el Belén que Gonzalo Carrillo ha instalado este año en la sede de la Fundación Cajasol). Además, la Mayordomía de esta corporación ha querido que este nacimiento esté rodeado de santos franciscanos; así, entre la profusión de cirios de la candelería puede verse a San Francisco y Santa Clara. Y al más arriba, a los lados de la Esperanza, Santa Inés y San Diego de Alcalá. Imágenes todas estas que pertenecen al propio convento franciscano de Cádiz, cuyas cofradías se están encargando este año de significar esos ocho siglos de Belenismo que nos regaló el santo de Asís.

Este imponente altar desaparecerá una vez que la hermandad del Amor celebra mañana la función solemne en honor a la Esperanza. Enhorabuena a la joven Mayordomía por la iniciativa y por su plasmación.

La Merced

Gabriel Parodi se impuso en las elecciones de la cofradía a la candidatura de José Luis Piulestán y seguirá al frente de la hermandad. Sin duda, la mejor noticia (teniendo en cuenta la fecha de la convocatoria) es que el cabildo culminó sin problemas, con quorum y con un resultado claro, aunque ajustado (62 votos para Parodi y 52 para Piluestán, además de uno en blanco y dos nulos); lo que evita cualquier interrupción o intervención que pudiera temerse, sobre todo teniendo en cuenta que concurrían dos listas.

Consigue Parodi respetar la máxima de que en unas elecciones siempre tiene todas las opciones de vencer el que se presenta a la reelección. Y habrá que ver si la ruptura de la actual junta en funciones en dos candidaturas no rompe la hermandad en estos próximos años. Sobre todo por el calado de las acciones y proyectos que tiene por delante la Merced con la nueva Dolorosa, la Semana Santa y la advocación gloriosa. Suerte a los elegidos.

El Huerto

Solventado el proceso electoral de la Merced y con la nueva junta de Medinaceli ya al frente de la hermandad tras tomar posesión hace unos días, El Huerto se queda como la única hermandad con futuro incierto, intervenida por el Obispado y con su salida en 2024 más que comprometida. Por eso el cabildo convocado para este próximo día 21 (el jueves) se antoja fundamental, sobre todo por la decisión que allí tienen que tomar los hermanos (quedarse en San Severiano bajo una serie de condiciones o buscar nueva sede canónica).

El Huerto (y II)

Siguiendo con este asunto, que todavía tiene mucha cola pendiente de cortar, parece que en el nuevo escenario que han planteado los rectores de San Severiano la cofradía perdería su casa de hermandad, manteniendo el almacén de los pasos, y teniendo que abonar una cuota mensual, además de buscar un director espiritual ajeno a la parroquia. A todo ello, lógicamente, habría que sumar la búsqueda de un nuevo local en el entorno (una de las zonas con los precios más elevados de la ciudad) que funcionara como casa de hermandad. Demasiado exigente parece, para una cofradía absolutamente fracturada tras esta parálisis de meses, asumir la opción de quedarse en San Severiano. Suerte, en cualquier caso, para la toma de decisiones de este jueves y para el futuro que se avecine en función de la opción por la que se decante el dañado cuerpo de hermanos.

El Cabildo

Parece que el Cabildo ha terminado cediendo a las vísperas para abrir la Catedral con ciertas condiciones curiosas. No estaban los canónigos muy por la labor de abrir las puertas a Servitas y Merced, bajo el criterio (que tiene muchas dosis de certero) de que la Semana Santa como tal empieza el Domingo de Ramos y no el Viernes de Dolores ni el Sábado de Pasión; pero al final han optado por evitar molestias con los cofrades y permitir que estas dos hermandades hagan estación. Eso sí, sin canónigos en la puerta y entrando y saliendo por Arquitecto Acero, por lo que la puerta principal y la rampa se reservarían para el Domingo de Ramos; algo que hasta este año no ocurría el Viernes de Dolores.

EL DETALLE. Dos meses para el vía crucis de Afligidos

Dos meses restan para que los titulares de Afligidos (¿y alguna sorpresa más?) se trasladen a la Catedral para presidir el vía crucis de hermandades (a secas, sin el apellido de “oficial” que hace que el resto de vía crucis que salen a la calle en Cuaresma parecieran ilegales). En ese acto del lunes 19 de febrero tiene toda la atención puesta la hermandad del Jueves Santo, que lleva meses trabajando y diseñando un acto que quieren que quede para el recuerdo. Y en ese camino hacia la Cuaresma de 2024 que será tan especial para Afligidos, la hermandad recibió esta semana la visita protocolaria del Consejo de Hermandades, en un gesto que busca oficializar la designación de estas imágenes para convocar a los cofrades en la Catedral ese primer Lunes de Cuaresma que cada vez está más cerca.