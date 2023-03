Las horas de la Semana Santa

Los hermanos mayores y fiscales recibieron ayer de manera oficial o formal sus horarios e itinerarios, una vez aprobados por el Ayuntamiento y también por el Cabildo Catedral. Solo queda una duda por resolver: la de la procesión de la Merced, cuyos hermanos no saben aún si podrán o no hacer estación de penitencia en la Catedral, ya que la solicitud elevada al Cabildo parece ser que no va a ser valorada por los canónigos hasta la reunión que se espera para el 27 de marzo, apenas cinco días antes de la salida. ¿Habrá alguna pega finalmente para que el Nazareno de la Obediencia entre ese día en la Catedral y hagan allí la estación?

Los tramos

Primer tramo. Cuánta falta hace concienciar a los que están en las hermandades de lo que significa el culto, de para qué están las imágenes (y los altares) y cuál es la función de las propias hermandades. ¡Cuánta falta hace! Segundo tramo. No son pocos los miembros del clero que aseguran no entender la actitud de la Iglesia diocesana respecto a la situación del Huerto. Parece que todos coinciden en el pensamiento, salvo dos y los que tienen que tomar las decisiones. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Nos hemos quedado al menos con 25 hermanos en lista de espera porque no hay más túnicas”. Segundo tramo: “El comisario debería hacer un ejercicio valiente y decir me marcho porque no me dejan trabajar ni cumplir mis funciones”. Y el tercero: “En el programa de Canal Sur se calificó varias veces de leyenda el milagro del Nazareno, cuando existen cantidad de testimonios que lo corroboran”. Cuarto tramo. En la agenda del viernes que viene hay que incluir el vía crucis que presidirá el Señor de la Paz por las calles de extramuros. Será tras la misa de siete de la tarde. Quinto tramo. En San Lorenzo van a montar este año los pasos con más antelación para que sirva de catequesis a quienes visiten el templo. Genial la apuesta del párroco. Ojalá tomen nota el resto. Sexto tramo. Hablando del templo de Sagasta, el altar que estos días ha podido contemplarse para los cultos de Descendimiento es realmente espectacular. Séptimo tramo. ¿De verdad se va a llegar en las redes sociales a esos extremos tan despreciables en cuestiones tan íntimas y personales?