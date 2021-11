Un camino de 266 días

Ya hay fecha oficial para la coronación de la Virgen de las Penas. Todos daban por hecho que será el 14 de agosto del próximo año, justo un año después del día inicialmente previsto pero que la pandemia tumbó; pero no fue hasta anoche, al terminar el rosario público que presidió la Dolorosa, cuando la hermandad lo comunicó de forma oficial. Con la renovación de la misión parroquial esta semana, la cofradía de La Viña centra ya la mirada en esa ansiada coronación de la Virgen de las Penas, para la que restan hoy 266 días. Por delante queda conocer la programación definitiva, que en principio mantendrá los actos y cultos ya previstos para este 2021 (el traslado previo de la Dolorosa a Santo Domingo y su estancia a los pies de la Patrona antes de dirigirse a la Catedral para recibir la corona que le impondrá el obispo, Rafael Zornoza, gran valedor de esta distinción canónica). La ilusión sigue intacta en La Palma, que ha puesto en marcha una cuenta atrás de 266 días.

El vía crucis

Despejada la incógnita respecto a la imagen que presidirá la Catedral el primer lunes de Cuaresma, la designación del Consejo deja varias claves a analizar. La primera es que definitivamente se descarta la participación de la Virgen de los Dolores en el acto, como se había planteado en algunos círculos. Hubiera sido una elección magnífica, estrenando Servitas ese día el palio que ha ideado para las salidas en rosario público; pero al parecer ha intervenido el Secretariado para decir que la Dolorosa no puede presidir el vía crucis. La participación de una imagen en el acto cuaresmal de las hermandades debe ser algo histórico, que una generación de cofrades sólo viva una vez en la vida. Y eso es lo que más chirría de la elección de Sentencia doce años después de haber presidido ya el vía crucis. Una vez que terminó el ciclo de elección de imágenes con la participación del Despojado, podría haberse contemplado la designación puntual de imágenes cristíferas que no procesionan y que son grandes joyas del patrimonio gaditano. La Salud de Santiago, el Nazareno del Patio, la Expiración de San Francisco, la Humillación, el Prendimiento de las Descalzas, el Columna de San Juan de Dios… El listado es amplio para intercalar con las imágenes titulares de las hermandades penitenciales, y así hacer más dilatado en el tiempo la repetición de una imagen.

Humildad

Pareciera que en el Consejo hay cierto veto al Cristo de la Humildad y Paciencia. Durante años han mantenido en Cobos que la imagen ya presidió el vía crucis en los años 80, aunque no fue a la Catedral. Pero una vez completado el ciclo, y teniendo en cuenta que apenas hay recuerdo gráfico de aquella ocasión, podía haber sido la opción de 2022. Hubiera ido a la Catedral la imponente talla de Jacinto Pimentel recién restaurada, y estrenando además ese dosel que ha diseñado Jesús Guerrero precisamente para salidas en vía crucis; todo ello conmemorando el 125 aniversario de la reorganización de la hermandad. Hubiera sido una gran oportunidad.

El Nazareno

Era la principal apuesta para este vía crucis que destaca por ser el de la recuperación (esperemos) de la normalidad tras la pandemia. Pero el acto convocado por el Obispado para el 8 de diciembre, con el Regidor siendo trasladado a la Catedral en su paso y procesionando por la tarde por las calles de la ciudad, ha hecho caer la opción de presidir el vía crucis el primer lunes de Cuaresma. Fue en el año 1999 cuando protagonizó este acto que reúne a todas las cofradías de la ciudad.

Sentencia

El Consejo ha destacado la designación de la imagen procesional más antigua de la Semana Santa. La hermandad, posiblemente la más saludable en los tiempos actuales por número de hermanos, por cortejo y por vida interna, debe preparar ahora unos traslados que en los últimos años han estado a gran altura. Curiosamente, organizar el vía crucis será el primer reto de la futura junta de gobierno que saldrá del cabildo de elecciones convocado para el 15 de enero y en el que no repetirá el actual hermano mayor, Benito Moya. La primera clave a solventar es cuándo y cómo se va a hacer ese traslado a la Catedral, después de que el Consejo haya anunciado que la imagen ya estará allí presidiendo el altar mayor desde la mañana del lunes. Porque una cosa es que no haya Carnaval oficial, y otra que no haya Carnaval en la calle desde el Miércoles de Ceniza hasta el domingo primero de Cuaresma.

La Pastora

Celebró el redil de Sagasta, tras el varapalo del Obispado a su sueño de reorganizar la histórica hermandad, un capítulo general en el que los cofrades decidieron seguir el camino que empezaron a recorrer hace una década. Es decir, que el culto a la Pastora y la actividad del redil se mantendrá como hasta ahora, siendo ahora la aspiración que Palacio otorgue un día la erección canónica como hermandad, pero de nueva fundación y no retomando la actividad de la histórica corporación. Y sin ser propietarios de la imagen, de los enseres que se conservan, y mucho menos de la iglesia de Sagasta. De las supuestas fincas, donde muchos dicen que está la clave de la decisión episcopal, ni hablamos.

Cristo Rey

Hoy culmina el Año Litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, que se vive de modo especial en las hermandades de La Cena, Las Penas, Borriquita (con la salida del Señor de la Paz si no lo impide la lluvia), Resucitado o Medinaceli. Bonito domingo cofradiero en la antesala del Adviento.

EL DETALLE. Salud frente al Covid

El próximo 4 de diciembre la ciudad seguirá pidiendo salud para seguir batallando contra esta epidemia que ya amenaza con volver a incrementar su incidencia. Y lo hará elevando sus plegarias a la Dolorosa de Sanidad, la Virgen de la Salud. La cofradía del Martes Santo prepara su salida extraordinaria, para la que el pintor Antonio Álvarez del Pino ha realizado una papeleta de sitio cargada de simbolismo, con la Virgen protegiendo al hombre del virus que ataca a la humanidad. El Covid está tan implantado en nuestras vidas, que ya aparece hasta en los carteles y papeletas de sitio cofradieras.