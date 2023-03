La Vera-Cruz de Gómez de Figueroa

En la Merced deben estar viviendo la Cuaresma más bonita, e intensa, de sus vidas, con ese Sábado de Pasión a la vuelta de la esquina y todos los preparativos que esa primera procesión del Nazareno de la Obediencia conlleva. Y en la hermandad parecen decididos a seguir creciendo como penitencial, a mejorar en todos los sentidos de cara al futuro. Fruto de esa ambición, no se conforman con la actual túnica bordada del Señor y han presentado el boceto de una nueva que bordará el reconocido taller Virgen del Carmen, que lideran José Muñoz y Manuel Jesús Trujillo en San Fernando.

Parece ser que las cofradías recibirán este año más subvención por parte del Ayuntamiento en concepto de Semana Santa; una medida que, en caso de que se confirme, vendría a ser coherente con la reciente declaración del interés turístico nacional de la fiesta, lo que no debe quedarse en un mero reconocimiento sino que debe servir para que la ciudad se vuelque más y cuide mejor sus procesiones y las que las hacen posibles.

A Gómez de Figueroa le han sucedido decenas, centenares, de buenos cofrades que se han dejado la piel por sus devociones y por la hermandad que este domingo se reunirá para celebrar lo que es gracias a lo que ha sido y a tantos que lo han hecho posible, como en un futuro lo harán Triana, Carla, Juan Pablo, Manuel, María o Sofía. La cofradía firme, rotunda frente a lo efímero de cada tiempo. Como para no celebrar estos 250 años de vida del Crucificado.

Nacido en Pontevedra, Gómez de Figueroa llegaría a Cádiz para ir prosperando en el ámbito profesional mientras en paralelo iba reflejando todos esos éxitos en el patrimonio y la vida de su hermandad de la Vera-Cruz. A él se debe el retablo principal de la capilla de la cofradía, el retablo de Soledad o la redacción de las reglas de 1767 al no tenerse noticia de las existentes hasta entonces. Y, por encima de todo ello, a este gallego -como tantos otros que tuvo la Vera-Cruz en esos tiempos, lo que le valió el apodo de ‘la hermandad de los gallegos’ y lo que posiblemente explique la presencia de Santiago en el remate del retablo mayor de la capilla- se le debe la hechura del magnífico Crucificado que hoy disfruta la ciudad y sus visitantes y que el viernes pasado se acercó a sus devotos en ese vía crucis organizado precisamente por este aniversario.

Los tramos

Primer tramo. Espectacular el techo de palio de Caridad, que se puede ver hasta el viernes en la Fundación Cajasol. Segundo tramo. Muy emotiva la participación de Alejandro Mendoza en el programa cofrade de Canal Sur interpretando con su guitarra la marcha ‘Ecce–Homo’. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Nosotros hemos tenido que hacer 17 túnicas”. El segundo: “Si este año la procesión del Corpus no vuelve a su itinerario tradicional, no sé qué tendrá ya que ocurrir”. Y el tercero: “La exposición de Álvarez del Pino sobre el Gran Poder es una maravilla”. Cuarto tramo. La peña Nueva Gades, en la calle Belén, celebra esta semana su particular Cuaresma. Habrá mesa redonda sobre la figura del capataz (el jueves), cartel (el viernes) y pregón heterodoxo a cargo de Romualdo Pérez (el sábado). Quinto tramo. ¿Están buscando en Huelva un paso para salir en procesión?