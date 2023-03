Medinaceli, vuelta a empezar

Borrón y cuenta nueva. Doce años perdidos en el tiempo, o aprendidos como experiencia. La hermandad de Medinaceli acaba de asestar un portazo a la actual configuración de la Semana Santa, precisamente en un momento en el que el Consejo empezaba a sacar del cajón el debate sobre posibles reformas, como en su día se inició el de una carrera oficial cuyo cambio de recorrido se ha demostrado mucho más favorable a los intereses de las cofradías y del público (por más que algunos se empeñen en lo contrario). Andaba el equipo de Juan Carlos Jurado queriendo cambiar las cosas y la cofradía de Santa Cruz se ha marcado un adelantamiento en toda regla.

El cabildo de hermanos de Medinaceli decidió el viernes volver a procesionar en la Madrugada del Viernes Santo y no en la noche del Jueves. Sobre el terreno, la decisión consiste únicamente en retrasar unas pocas horas la salida de la cofradía (que este 2023 lo hará a las diez menos diez de la noche y que en 2024 lo quiere hacer a partir de las doce). Pero la decisión supone todo un movimiento de tablero, pues abre dos frentes distintos al Consejo.

La decisión de Medinaceli busca fortalecer una Madrugada reducida a la mínima expresión con la salida del Perdón (apoyada, eso sí, por procesiones como la del Nazareno que se recoge ya de amanecida, la propia de Medinaceli, cuya recogida este año se prevé a las cuatro de la mañana, o la del Huerto). Pero al mismo tiempo debilita un Jueves Santo que estaba algo carente de fuerza, de empuje, de reafirmar el día grande que de por sí por todo lo que representa la jornada tanto a nivel religioso por la conmemoración de la Pasión como en el plano civil por el inicio de los días festivos.

La junta de gobierno que preside Benito Fernández ha dado, en cualquier caso, un paso de valiente al dejar sin efecto lo que sus antecesores lograron aprobar en 2011. Un cambio de día que entonces pretendía que la cofradía procesionara a la luz del día pero que ha terminado dejando al cada vez más exiguo cortejo en tierra de nadie, en una especie de transición entre el Jueves y la Madrugada que ha terminado por cansar a los cofrades del Cautivo, cuya decisión adoptada el viernes solo el tiempo podrá juzgar como acertada o errónea.

Medinaceli abre la veda de los cambios, que en 2025 le pueden seguir con la inclusión definitiva del Nazareno de la Obediencia a alguno de los días santos (muy probablemente a la misma Madrugada) y con las distintas opciones que se están calibrando desde Cobos. Se abren las apuestas.

El vía crucis

Satisfacción generalizada el lunes pasado con el vía crucis presidido por el Cristo de la Humildad y Paciencia, que pudo ir a la Catedral y regresar a San Agustín sin sufrir incidencias carnavalescas (si obviamos a la agrupación que tuvo la feliz idea de ponerse a cantar en Marqués de Valdeíñigo justo en el momento de la recogida, como si no hubiera más calles y plazas para hacerlo). No obstante, quedan algunas cuestiones que el Consejo debe corregir en años venideros. El enorme parón entre el traslado y el inicio del rezo de las estaciones (de más de una hora el pasado lunes) no beneficia en absoluto a la convocatoria. Una cosa es que los traslados sean ágiles, lo cual agradece todo el mundo, y otra es que la velocidad sea excesiva, como ocurrió en algunos tramos el lunes (suponemos que por ese temor a toparse con algún ambiente carnavalesco o por algún parte meteorológico que augurara una lluvia que nunca cayó). Y el vía crucis no es un espectáculo que acontece en el altar mayor al que el público asiste impasible en sus bancos; este ejercicio penitencial requiere recorrer el camino de la Pasión, o como mínimo atender en pie cada uno de los 14 pasajes.

Vía crucis (II)

Ha sido muy alabado el numeroso acompañamiento que el Cristo de la Humildad tuvo en todo momento, así como la cantidad de público que asistió en la Catedral (excesivamente oscura, quizás) al rezo de las estaciones. La clave de este éxito de asistencia puede ser que el martes fuera festivo, lo que invita a echarse a la calle con menos preocupación del reloj y de las tareas cotidianas. ¿Debía cambiar, en vista de esto, el día de celebración el vía crucis para propiciar una mayor participación? Las opciones no son nada fáciles, desde luego, porque antes de ese lunes todo es Carnaval y a partir de ese día todo lo que sea convocar este acto penitencial en día contrario al lunes siempre pillará a alguna hermandad (o a varias) de culto.

Domingo de Ramos

Curiosa iniciativa la que ha tenido el Consejo de Hermandades con las hermandades del Domingo de Ramos, con las que celebró una convivencia ayer que busca, principalmente, devolver a su estado natural unas aguas que estos meses se han revuelto más de la cuenta por la dificultad de configurar la jornada y por esa permuta impuesta en Cobos entre Despojado y Cena. Al margen del problema actual del Domingo de Ramos, para lo que se ha convocado esta convivencia que busca limar asperezas, el Consejo va a repetir la iniciativa con el resto de jornadas para promover esa cordialidad y buenas relaciones entre las cofradías de cada día de la Semana Santa. Buena iniciativa, sin duda.

Fotos

Lo que el Obispado ha hecho estos días con la toma de imágenes en el interior de los templos no deja de ser una obviedad que algunos han retorcido no se sabe con qué interés (más allá de cargar contra Hospital de Mujeres, que siempre parece gratuito). Hay dos legislaciones vigentes que los responsables de los templos no pueden perder de vista: la Ley de Protección de Datos, que favorece la intimidad de las personas que participan en la liturgia y los actos que se celebran en el interior de los templos; y la Ley de Propiedad Intelectual, que protege los bienes patrimoniales en favor de sus autores y sus propietarios. De ahí que se haya recordado a los sacerdotes que no olviden el celo respecto al cumplimiento de estas normas, para evitar luego posibles disgustos que al parecer se han dado en otras diócesis. Y ya querían algunos ver un escándalo y empezaron otros a preparar la hoguera.

EL DETALLE. Agua para el pregonero

Fernando Pérez está viendo los días restar, posiblemente más rápido de lo que a él le gustaría, de cara al 26 de marzo. Con el pregón terminado y en plena fase de lectura y ensayo, anda ultimando todo el desarrollo de su intervención, tomando medidas para su vestimenta y participando de todo aquello que su trabajo le permite. Lo que ya tiene el pregonero es la jarra y el vaso de cristal que desde que fue designado Miguel Morgado se entrega todos los años, ahora por iniciativa de los pregoneros anteriores y el empuje y empeño de Juan Mera, siempre inquieto a las cuestiones de las cofradías y a detalles que son importantes. Con escasa presencia de pregoneros (menos mal que tienen hasta una asociación) Pérez recibió el cariño y arropo de sus antecesores para el empeño que tiene que cumplimentar a veinte días vistos.