La Esperanza sale a la calle

La cofradía, que ha celebrado estos días el esperado regreso a San Pablo, tiene nueva cita de interés este próximo viernes, día 15, cuando los hermanos acuerden las nuevas reglas para el ordenamiento y funcionamiento de la corporación. Ha sido sorprendente (en el mejor sentido) el más que transparente y participativo proceso que ha desarrollado la junta de gobierno que preside Jaime Calderón para esta reforma estatutaria y de reglamento interno. La propuesta de la junta ha estado públicamente expuesta a la vista de todos (hermanos y no hermanos) habilitando un plazo para alegaciones, que han sido atendidas e incorporadas (salvo contadas excepciones) al documento final, que es el que se someterá a aprobación este viernes. Hay que felicitar a la hermandad por el proceso, ejemplo para el resto de corporaciones; y, por qué no decirlo, para la política actual que se llena la boca de referencias a una participación que casi nunca se da.

Con una leve subida respecto a 2023, los precios de los abonos fijados para la Semana Santa de 2024 oscilan entre los 33 euros de una silla en la plaza de San Juan de Dios a los 685 euros de un palco de 12 sillas en el Palillero. Es decir, que un abonado pagará 1,20 euros por cada cofradía que vea en San Juan de Dios o 2,20 euros por cofradía en un palco del Palillero. No estaría mal que el Consejo ampliara las miras, y valorara -quizás- en su justa medida la Semana Santa que ponen las cofradías en la calle a la hora de fijar las tarifas. Quizás están regalando la carrera oficial para el nivel que se pone ante los ojos de los abonados. Y también de las sillas sueltas, que oscilan entre los 3 euros en cualquier punto de la carrera oficial para ver el Santo Entierro y los 19 euros que costará ver el Jueves Santo y la Madrugada en Candelaria o Palillero.

Nada más confirmarse el resultado electoral en Medinaceli, este pasado lunes se celebró reunión de acoplamiento del Jueves Santo y Madrugada, que no sufrirá apenas cambios con respecto al año en curso. Afligidos seguirá abriendo la jornada, seguida de Nazareno, Medinaceli y, ya en la Madrugada, Perdón. Hay que recordar que en 2023 había enormes intervalos de tiempo entre una cofradía y otra en carrera oficial, lo que le hace un flaco favor a una jornada algo decadente que ha rematado la ausencia del Huerto. ¿Hay posibilidad de que se produzca algún movimiento de cara al futuro que garantice una nómina más gruesa del que debería ser día grande de la Semana Santa?

Los tramos

Primer tramo. Falleció días atrás Eladio Campe, todo un referente en la cofradía de Medinaceli. Descanse en paz. Segundo tramo. Interesante cita la que está preparando la Delegación Diocesana para reunir a los jóvenes cofrades de la diócesis a finales de año en Cádiz. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “Salir de extramuros es una quimera, la cofradía no esté preparada para eso”. El segundo: “Los cultos de Buen Fin en la Inmaculada son los más antiguos que se celebran”. Y el tercero: “Ecce–Homo se mojó. No debería haber salido”. Cuarto tramo. Según cuentan, el Obispado paralizó el regreso del Simpecado de La Palma porque no había solicitado el pertinente permiso. Quinto tramo. ¿Sonó un capataz de Cádiz para sacar un paso a costal en La Isla?