Siempre es esperada, qué duda cabe. Pero este año llega, posiblemente, cuando más falta hace. Porque las cosas, estas cosas de Dios, no ocurren porque sí. 2020 está siendo demasiado duro de soportar, se nos ha ido mucha gente en este camino de doce meses en los que el virus nos tiene atemorizados mañana, tarde y noche. La epidemia nos separó de nuestras devociones en el peor momento en que podía hacerlo, en plena Cuaresma, y desde entonces marca nuestros días que ya se vislumbran alejados de la Semana Santa natural por segundo año. Se han marchado curas buenos como el capellán José Díaz, hombres de paz vencidos por el virus como Juan Romero, cofrades de los que dejan huella y un gran vacío como Miguel Ángel Peñalver o Manolo Alburquerque. Pero en medio de tanto llanto, queda la Esperanza (sí, con mayúsculas, la de verdad); detrás de los muros del miedo, está Ella que nos recuerda cada 18 de diciembre que tenemos sus manos para agarrarnos, luz que aguarda al otro lado de las tinieblas, calma tras la tempestad.

Este nefasto año, la Esperanza es más necesaria que nunca. La Esperanza en el pronto restablecimiento que te sacará del Puerta del Mar y te permitirá volver a casa con los tuyos para disfrutar de la sonrisa socarrona y de unos ojos que se iluminan al verte, sabedores de aquellos desvelos cuando su recién iniciada vida dependía de un cable conectado a una máquina; Esperanza en que este virus lo tenemos que vencer, y también en que la epidemia no podrá con nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros bolsillos. Esperanza en que algún día, no esta Navidad, podremos volver a reunir a nuestras familias, abrazar a nuestros amigos, besar a nuestros hermanos. Y también en que llegará el día en que el incienso salga de los muros de las iglesias y la Esperanza recorra, con caídas de terciopelo verde, las calles de la ciudad y no tenga que conformarse con los muros franciscanos.

Se acercan los días de la Esperanza. La que posiblemente necesitamos más que nunca, la que nunca perdemos; la que en Cádiz prende de manera especial en San Francisco, Santo Domingo y San Severiano. A esa Esperanza nos agarramos con fuerza en este final de un año que ojalá pronto podamos olvidar.

Semana Santa

Para esta semana se esperan importantes novedades en torno a la Semana Santa de 2021. De un lado, los presidentes de los consejos de hermandades de las capitales andaluzas confían en ser recibidos por el segundo de a bordo de facto en la Junta, Bendodo, para abordar qué hacer de cara a las procesiones del próximo año; o mejor dicho cómo gestionar el anuncio de la suspensión. De otro lado, todo indica a que Sevilla se saltará este frente común andaluz y anunciará lo inevitable en cuestión de días, empujado por los plazos que requiere la feria de abril que el Ayuntamiento va a suspender ya. En función de lo que ocurra, se aclarará algo más el escenario de Cádiz.

Las opciones

Siguen planteando los responsables cofradieros de la ciudad distintos escenarios y alternativas varias que buscan, en definitiva, llenar de contenido una Semana Santa sin procesiones. Lo de las parihuelas está prácticamente descartado, lo del aforamiento de calles y plazas es más que una utopía, y otras opciones suenan demasiado descabelladas. Una de las posibilidades que cobran fuerza en los últimos días es exponer las imágenes a la veneración en los días de Semana Santa del modo que mejor convengan las mayordomías y los rectores de los templos, pero buscando siempre que sea fuera de sus habituales retablos y camarines.

Pasos en Zona Franca

Muy buena la labor que está realizando el delegado de Zona Franca, Fran González, con las hermandades de la ciudad, a las que ha mostrado varias alternativas para habilitar naves del polígono exterior o del recinto fiscal como almacén de pasos. La operación que lleva años reclamándose, sin éxito, por parte de las cofradías tiene ahora bastantes opciones de hacerse realidad, dado el buen talante de González (que incluso hace unos días acudió, en persona, a mostrar algunas naves que pueden ser utilizadas) y la gestión del presidente. Un espacio así vendrá a solucionar muchos de los graves problemas que las corporaciones encuentran a la hora de almacenar durante todo el año sus pasos. Esperemos que todo llegue a buen puerto.

Robos

Las noticias que en los últimos días se vienen sucediendo con demasiada frecuencia en Sevilla, donde se han producido varios robos a hermandades (el más grave el de la hermandad de la Sed, que prácticamente ha perdido todo el ajuar de sus titulares) están teniendo un impacto demoledor en toda Andalucía. Por ahora, que se sepa, no hay que lamentar sucesos recientes en la ciudad, lo cual no quita para que las hermandades estén extremando las precauciones y, en algunos casos, se esté ya contemplando la instalación de nuevos o mejores sistemas de seguridad en iglesias y casas de hermandad.

EL DETALLE. El primer regalo de la coronación

A las puertas de comenzar el año de la coronación, el 2021 que nos llevará al ansiado 14 de agosto, la Virgen de las Penas ya tiene en su ajuar el primer regalo con motivo de esa distinción canónica en la que la hermandad lleva intensos meses trabajando y más de una década soñando. Fue la hermandad del Despojado, esa que en los primeros años procesionó sobre el antiguo paso del Cristo de la Misericordia, la que comparte el azul con la Virgen de las Penas, la que hizo el primer regalo: un alfiler de azucenas de plata que entregó su hermano mayor, Alfonso Cortés, a los pies de la Virgen de la Concepción. Gran detalle.