El recurso de una de las empresas interesadas frena la adjudicación del contrato de deportes

La advertencia que el Partido Popular (PP) hacía ayer por la mañana sobre la paralización del contrato de deportes que unifica todos los servicios que se prestan en las instalaciones municipales tuvo respuesta rápida del gobierno municipal, que explicó que la formación popular se refería a la suspensión cautelar del procedimiento que había dictaminado el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta. Nada, aseguró el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que pudiera preocupar a los trabajadores y que estuviera fuera de las previsiones del Ayuntamiento, por lo que tachó de "alarmista" la actitud del PP.

"Es una dinámica normal en este tipo de contratos que alguna de las empresas que presentan oferta no esté de acuerdo con la resolución y recurra", comenta el edil socialista sobre el recurso que presentó en noviembre una de las empresas que participaban en el proceso de licitación. La cautelar se aplica mientras el tribunal administrativo no toma una decisión y en este caso bajo la premisa de que el servicio se está cubriendo y por tanto no hay un perjuicio para la ciudad. "Suele resolver bastante rápido", aclara Rodríguez, por lo que el equipo de gobierno no espera que se demore la formalización del contrato mucho tiempo ya que los trámites están hechos.

El responsable municipal explica que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales fue creado por la Junta como una vía intermedia entre el recurso de reposición que un afectado presentaba ante la propia administración y la vía de lo Contencioso Administrativo, para agilizar los procesos. "El Ayuntamiento se adhirió en 2013", detalla.

Desde el PP se lamentaba esta situación al considerar que "genera mucha incertidumbre sobre la gestión del gobierno" y malestar entre los trabajadores.