¿Qué se puede ver en el Museo Camarón de San Fernando?

El 30 aniversario de la muerte de Camarón de la Isla, que se conmemorará el próximo 2 de julio, coincidirá también con el primer año de vida del museo que San Fernando consagró a su artista más conocido, un equipamiento cultural que, a pesar de la pandemia, ha recibido miles de visitas desde entonces y ha pasado a convertirse en un recurso de primera para la ciudad y en una pieza indispensable para acercarse a la vida y obra de un artista que nunca ha dejado de estar de actualidad.

Para este centro de interpretación dedicado a Camarón que se levanta junto a la Venta de Vargas la clave no es tanto contar la vida y obra del artista -a estas alturas poco hay ya que no se sepa y que no se haya analizado y estudiado- sino cómo se cuenta esa historia. Es algo que tuvieron claro desde el primer momento tanto el Ayuntamiento como las empresas que se encargaron de los proyectos museológico y museográfico.

Para ello se rehuye intencionadamente del formato tradicional para ceder protagonismo a la tecnología, al audiovisual, a las grandes pantallas, a su música, a los testimonios en primera persona, para dejar que el visitante interactúe y se adentre libremente en el universo Camarón. En este museo prima, fundamentalmente, lo emotivo al dirigirse a visitante. Porque Camarón es, ante todo, pura emoción.

Así que más que un recorrido por una colección de recuerdos y curiosidades enmarcados en vitrinas –que también las hay– la ambiciosa propuesta que hace el nuevo centro de interpretación es embarcarse en una experiencia que, como hiciera el cantaor isleño, deje huella en todo aquel que recorra sus salas.

El relato propuesto en estos 1.200 metros cuadrados de superficie repartidos en dos plantas destaca así por su aparente sencillez. La vida de Camarón se resume con tres palabras: Origen, Leyenda y Revolución, que a su vez dan nombre a los tres espacios en los que se divide el contenido expositivo que se muestra.

Así, el recorrido que se plantea al visitante nada más entrar el centro de interpretación y encontrarse con la llamativa presencia de uno de sus Mercedes expuesto en el vestíbulo –es una de las imágenes del Museo que más ha trascendido por ahora– es también un camino ascendente por su vida y obra que va desde sus primeros años en La Isla hasta los tablaos y las noches madrileñas, la pareja inolvidable que formó con Paco de Lucía, la transformación de Camarón en un icono gitano, la revolución que supuso para el flamenco La leyenda del tiempo...

Pero esa ruta de emociones en torno al mito musical que harán las visitas discurre también en paralelo a la faceta más personal del artista, de la que no se olvida el Museo: hay fotos y recuerdos de álbumes familiares, enseres personales, algunas de sus prendas, instrumentos de su colección particular, notas manuscritas... Se habla así de la persona pero también de sus influencias, de esa incansable curiosidad musical que le llevaba a interesarse siempre por cosas nuevas, a grabar y tomar nota de todo, de cómo llegó a convertirse en un mito para el flamenco...

Y La Isla, como no podía ser de otra manera, forma parte también del relato que se adentra en la vida y persona de Camarón. Por ella comienza Origen –la primera de las tres partes en las que se divide el contenido expositivo– al narrar la infancia y los primeros años de vida de José Monje Cruz.

En la primera planta del edificio, el visitante se adentra en el relato con Leyenda y Revolución. Ahí no hay luz natural. Es un contraste intencionado. El discurso se articula a partir del concepto de cámara oscura en busca de esa inmersión en el universo Camarón. Las grandes pantallas toman el protagonismo para que el propio cantaor tome la palabra a partir de la proyección de testimonios grabados en los que habla de su trayectoria, de su forma de sentir el cante, de la pureza del flamenco... Se quiere que el visitante se abstraiga y se deje llevar mientras su voz suena con poderío.

Una gran vitrina de unos 12 metros y una 'gramola' interactiva con fragmentos y vídeos de toda su discografía sirven de colofón al recorrido. En la primera se muestra su legado: premios, reconocimientos, los premios Grammys, discos de oro, la Llave de Oro del cante que se le concedió a título póstumo... La segunda permite al visitante explayarse con la obra del cantaor.

La visita se remata con uno de los elementos más originales del Museo: un pequeño plató croma que permitirá al visitante llevarse de recuerdo fotos con Camarón e, incluso, desde ese mismo punto compartirlas a través de las redes sociales.

¿Cómo visitar el Museo Camarón?

Las visitas al centro de interpretación Camarón de la Isla son completamente gratuitas, si bien es necesario adquirir previamente la entrada a través de la web leyendacamaron. El sistema de citas concertadas se adoptó para asegurar el cumplimiento de las restricciones de la pandemia y, por el momento, el Ayuntamiento sigue apostando por él.

Las plazas disponibles para cada semana puede solicitarse el domingo anterior a partir del mediodía.

Hasta el mes de junio, el Museo Camarón puede visitarse de martes a sábado a las 11.30, 12.30, 17.00, 18.00 y a las 19.00 horas

Los domingos y festivos las visitas son solo por las mañanas, a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas.