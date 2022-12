El polígono de Fadricas reclama más policía y limpieza para Nochevieja en San Fernando

La comunidad de propietarios del polígono industrial Fadricas ha declarado la guerra al botellón y ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de San Fernando que intensifique la vigilancia policial y que refuerce el operativo de limpieza que se hace cargo de la zona para la madrugada y primeras horas del 1 de enero de 2023 dada la celebración de varios cotillones y fiestas de fin de año que hay previstas.

Los empresarios asentados en el polígono han puesto en marcha durante la Navidad una campaña destinada a sensibilizar a los jóvenes y evitar así que utilicen el recinto industrial para la práctica del botellón dado que supone un riesgo para su seguridad personal.

"No es el lugar adecuado, debido al tránsito de vehículos pesados y a los numerosos elementos eléctricos que añaden un plus de peligrosidad a la permanencia en las calles del recinto industrial", advierte la comunidad de propietarios en un comunicado en el que, literalmente, pide a los jóvenes "que no se jueguen la vida".

Aluden también desde Fadricas a situaciones como las vividas durante el pasado verano durante la celebración de algunos de los conciertos más sonados del verano e insisten en reclamar ese incremento del operativo de la limpieza para la jornada del día 1 de enero "ya que es imposible que la comunidad lleve a cabo esa limpieza con los medios que cuenta, por la ingente cantidad de basuras que dejan depositadas en las calles del polígono".

Desde el polígono reiteran también la petición registrada al Ayuntamiento de San Fernando días atas en la que solicita el refuerzo de la vigilancia policial en estas calles "para intervenir y sancionar la celebración de los botellones".

La comunidad de propietarios afirma estar "muy preocupada" con la situación de inseguridad que genera esta práctica en el polígono.