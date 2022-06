La playa de Camposoto ya luce los carteles de protección del medio ambiente

La playa de Camposoto luce ya los carteles que los niños y niñas elaboraron hace unos días en las actividades organizadas en San Fernando con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente.

El concejal de Desarrollo Sostenible, Ignacio Bermejo, responsables de la empresa PreZero, que ha realizado una limpieza del caño de la playa, miembros de Agaden Ecologistas en Acción, integrantes del grupo Scout Eryteeia y alumnado de primero y segundo y segundo de Primaria del CEIP Quintanilla han sido los encargados de colocar la cartelería que dibujaron los niños.

Los carteles están realizados con material reciclado y no nocivos para el entorno natural y servirán para concienciar a todas las personas usuarias de la playa sobre la necesidad de proteger al chorlitejo patinegro, así como sobre el cuidado en general del medio ambiente y la necesidad de no generar residuos.