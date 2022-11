La periodista gallega Beatriz Couce presenta en San Fernando su primera novela, 'La vida en los bolsillos'

La vida quiso que San Fernando se convirtiera en la "segunda tierra" de la periodista ferrolana Beatriz Couce cuando en su juventud vino "exiliada" a La Isla. Ese -recuerda- era el término que utilizaba entonces, esos años en los que estudiaba Bachillerato en el IES Wenceslao Benítez, al reprochar a sus padres haber tenido que mudarse de su ciudad y haber tenido que dejar atrás todo lo que hasta entonces había sido su vida.

Pero al final, confiesa, La Isla terminó por hacerse "un hueco en el corazón". Aquí vuelve cada verano, tiene recuerdos y vínculos vitales para siempre. Pero aquí también viven su padre y uno de sus dos hijos. Y aquí tiene a su "amiga del alma", la también periodista Cary Bonet, que será la que este sábado 19 se encargue de presentar su primera novela, que -precisamente- lleva por título La vida en los bolsillos (editorial Bululú). El acto se llevará a cabo en el molino de mareas del Zaporito (plaza Manuel de la Puente s/n) a partir de las 19.00 horas.

"Tenía clarísimo que tenía que hacer dos presentaciones, una en Ferrol y otra en La Isla", afirma la autora al hablar de esa estrecha relación que tiene con San Fernando. Tanto que, de hecho, la ciudad es uno de los escenarios de su segunda novela, a la que ya está dando forma la periodista gallega.

Beatriz Couce trabaja desde hace más de 20 años en La Voz de Galicia, rotativo donde a diario escribe de temas económicos que tienen también mucho que ver con La Isla: los astilleros, el sector naval, Navantia, industria... Su primera incursión en la ficción parte de una inquietud que arrastraba desde hace tiempo. Quiso darse un capricho personal con el premio de periodismo que recibió de la Asociación de Navieros de España y se apuntó a un curso de narrativa. Su intención -explica- no era tanto escribir una novela, no era esa la idea inicial, sino como adicta a la lectura desentrañar eso que más allá del talento hay detrás de una buena historia escrita, la técnica, esa arquitectura que sostiene el relato. Pero, claro, una cosa lleva a la otra. Y en esos talleres literarios que siguieron al primero empezó a dar forma a personaje -Silvia- que terminó por reclamar su propia novela, La vida en los bolsillos.

Reconoce que ha sido un trabajo duro, que ha requerido de "muchísimo esfuerzo". "Pero me lo he pasado pipa", afirma. "Los periodistas, los que trabajamos en la prensa escrita, estamos siempre muy encorsetados por las normas periodísticas para intentar aproximarnos a la realidad con la mayor objetividad posible. Y esto es todo lo contrario, es abrir todas las costuras y experimentar, crear la realidad. Es muy revelador y también muy divertido, pero también tiene muchísimo trabajo detrás", explica. "Una buena novela no es fruto del azar, es un trabajazo".

La vida en los bolsillos es principalmente eso, una novela sobre la vida. Podría decirse que en ese salto del periodismo a la ficción, Beatriz Couce se llevó también ese afán por contar la realidad de la gente en su día a día. Porque esa es la historia de Silvia, una mujer que al filo de los 50 años se ve forzada a dejar su empleo por problemas de salud y que tiene que reinventarse laboralmente -volver a estudiar y formarse- mientras atraviesa un complicado momento vital por los problemas de sus dos hijos, especialmente por el alcoholismo del mayor.

Pero -ojo- no se trata una novela triste. "Para nada", apunta su autora. "Hay escenas duras pero es una protagonista muy empática, con mucho humor. Creo que la vida es así, conjuga nuestros dramas con nuestros momentos de felicidad. Y creo que todos tenemos que tratar de vivir la vida así, tenemos que encajar las cosas malas que nos pasan pero también intentar buscar esos ramalazos de felicidad hasta en las pequeñas cosas".

De hecho, una de las cosas de la novela que más le comentan sus lectores es que se sienten muy identificados con la protagonista, no porque tengan familiares con problemas de alcoholismo sino porque, en definitiva, La vida en los bolsillos habla en realidad de esa lucha cotidiana, de esa pelea diaria que cada uno afronta a su manera y que viene a ser vivir.