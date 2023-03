Nuevos éxitos de los grupos de debate del colegio Liceo de San Fernando

Los equipos de debate del colegio Liceo Sagrado Corazón han regresado de los últimos torneos nacionales que se han disputado este fin de semana con un nuevo éxito.

Era la primera vez que acudían los alumnos de Secundaria a una competición de nivel nacional y lo hacían con un claro objetivo: aprender y disfrutar de este apasionante mundo. Los alumnos isleños participaron en el IX Torneo Nacional de Debate Escolar CDU, perteneciente a la Liga Nacional, celebrado en Córdoba durante los días 10 y 11 de marzo y en donde se dieron cita 24 equipos de toda la geografía española, realizando un torneo excepcional, ya que el grupo de 3º de ESO, los más pequeños de cuantos se presentaron en esta edición (participan desde 3ª de ESO hasta 2º de Bachillerato), se alzo con el tercer puesto tras llegar a las semifinales después de una clasificatoria de cinco debates, octavos y cuartos de final.

El equipo estuvo integrado por los alumnos Silvia Prieto, Antonio Luque, María Rivera, Manuel Domínguez y Pedro Natera, que repetían premio tras el obtenido hace un mes por el grupo de Bachillerato en Mollina, también perteneciente a la liga.

Solo fueron derrotados por el equipo que resultó vencedor, demostrando a lo largo de la competición una excepcional puesta en escena, una oratoria fresca y joven y una madurez de palabra que encandiló desde el principio a jueces, público y equipos de otros centros, con quienes compartieron dos jornadas de respeto y compañerismo.

Por otro lado, el grupo de 4º de ESO, formado por Agustín Velázquez, Antonio Ojeda, Martín Hernández, Pilar Lupiani y María Shao Lupiani, también realizó un magnífico papel, ya que consiguió pasar a la fase final, cayendo en cuartos. Sus intervenciones fueron de una calidad increíble, en donde hicieron un manejo de la oratoria llena de frescura y maestría haciendo gala de intervenciones magníficas que hicieron las delicias de los asistentes.

También en Madrid

En paralelo, Madrid recibió también a los alumnos del Liceo. Esta vez, en el Torneo Nacional Preuniversitario Universidad de Nebrija, al que acudieron los dos grupos de Bachillerato, uno formado por Javier Vela, Victoria Llamas, Sergio Fernández, Hugo Carbayo y Claudia Carmona y el otro constituido por Lucía Carmen Ojeda, Erica García, Ana Nieves, Miguel Natera y Alicia González.

Un total de 30 centros de toda España acudieron a este torneo que resultó ser un poco peculiar, pues los ocho centros que se clasificaban lo hacían por puntos y no por debates ganados, que es método que se realiza en todos de manera habitual. Los alumnos del Liceo realizaron solo dos debates cada uno, los que se permitían en la fase clasificatoria, y a pesar de ganar los cuatro debates no obtuvieron el pase al no tener los puntos suficientes, algo muy subjetivo al ser jurados diferentes. Eso sí, volvieron a dejar su sello y el dominio que tienen en este arte, volviendo a San Fernando sin ser derrotados por ningún equipo, pero llenando la mochila de nuevas e enriquecedoras experiencias.

Punto final a la temporada de debates

Los formadores de estos cuatro equipos han resaltado "el trabajo y esfuerzo de todos, las horas compartidas, los recreos que no existen pero que se llenan con sus preparaciones desde octubre para todas las citas y sobre todo que han superado los objetivos propuestos inicialmente con un año repleto de éxitos, varios premios y un futuro que ya es realidad".

Destacan de ellos "sus ansias de aprender, investigar, sus capacidades de oratoria, el compañerismo y el respeto que tienen con sus amigos y oponentes". Y sobre todo, la cantera, "una sorpresa, una realidad y un futuro". Y continúan diciendo que los de Bachillerato les han dado "continuas alegrías", hasta el punto de ser considerados como uno de los mejores de España , pero resaltan el papel de guías que ejercen sobre los grupos de ESO.

Remarcan que es cierto que actualmente tienen un potencial enorme y un futuro alentador y que el resultado obtenido en Córdoba ha sobrepasado cualquiera de los objetivos diseñados. Ahora, comentan, toca descansar "porque en principio damos por terminada la temporada de debates".