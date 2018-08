Más de 16.000 metros cuadrados verdes para que La Casería 'respire'

Toboganes de grandes desniveles, chorros de agua verticales, un circuito para running, carril bici, pistas deportivas, un parque agility para perros, un rocódromo y hasta un espacio habilitado para practicar parkour... El "pulmón verde" que el Ayuntamiento proyecta entre los terrenos de Fadricas II y las viviendas de La Casería y El Pino no escatima en propuestas lúdicas que se reparten a lo largo y ancho de los 16.164 metros cuadrados de superficie que abarcará esta futura zona verde, por otro lado tan demandada -y durante tanto tiempo- por los vecinos de la zona. El amplio parque que se ha dibujado para transformar este espacio degradado no tiene antecedentes en La Isla. No hay ninguna otra zona verde que se le asemeje.

Claro que por ahora la propuesta, que el equipo de gobierno adelantó sin dar muchos detalles hace una semana tras reunirse con los representantes vecinales, no pasa del papel. Para que estos planes se conviertan en realidad y este espacio -ahora mismo un amplio solar que se extiende entre el polígono de Fadricas II, el puente de La Casería y que delimita con la autovía- se conviertan en un rincón urbano envidiable será necesario conseguir las ayudas económicas de la Junta con las que el Ayuntamiento confía en financiar la operación.

La propuesta irá hoy a pleno para abordar la solicitud de las ayudas a la Junta de Andalucía

El primer paso en firme se dará hoy con el pleno extraordinario que se ha convocado a primera hora de la mañana, en el que salvo sorpresa de última hora se aprobará para poder ejecutar esta propuesta la solicitud de las subvenciones que la comunidad concede, en regimen de concurrencia competitiva, a través del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano.

En esta insólita sesión de agosto -que viene determinada por los plazos que manejan estos programas de ayuda- también se dará curso a otra sonada solicitud adelantada hace unos días por este periódico con la que el equipo de gobierno aspira a impulsar la construcción del planetario del parque del Barrero a través de los fondos ITI. A ambas peticiones espera el equipo de gobierno dar curso sin problemas ya que, por el momento, se trata únicamente de abordar la tramitación de las ayudas y, en el caso de esta zona verde, el planteamiento responde además a una larga e insistente demanda vecinal. La redacción de los proyectos vendrá luego. Y si se consiguen las subvenciones de la Junta para uno y otro proyecto. No obstante, la elaboración de los expedientes define ya con bastante detalle la propuesta de actuación. Es decir, lo que el Ayuntamiento quiere que se haga.

La nueva zona verde que se proyecta junto a La Casería y El Pino se perfila así como un espacio que atiende tanto a las reivindicaciones vecinales -ahí se incluyen los equipamientos deportivos y la zona agility para perros- como la necesidad de abordar la regeneración de este espacio colindante al polígono industrial y de minimizar su impacto ambiental.

El planteamiento del Ayuntamienvo reconoce que se pretende "paliar la carencias de espacio público de calidad" en la zona de influencia y se habla también de propiciar, con este "pulmón verde", una conexión con el entorno del centro comercial Bahía Sur a través de una ruta peatonal y del carril bici que enlazarán también con el puente de La Casería. El proyecto, evidentemente, se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el encaje de los nuevos accesos desde la CA-33 que se esperan desde hace años.

La propuesta contempla así en primer lugar la creación de una zona de esparcimiento para actividades deportivas y recreativas que estaría compuesta por una pista multiusos, una pista de petanca, un rocódromo, una zona para la práctica del parkour. Tambien se prevé la instalación de juegos infantiles y de mobiliario deportivo así como un espacio para las mascotas con un circuito deportivo para mantenimiento canino. A su vez, se crearían espacios dotados con distinto tipo de vegetación y merenderos para descansar o disfrutar al aire libre. En la propuesta, de hecho, se habla de un solárium para ocio familiar. Además se proyecta la plantación de árboles de gran porte con el propósito de crear un borde con sombra a lo largo de la autovía.

Se calcula que el parque beneficiará a un área de influencia de más de 9.500 habitantes, que es la población que reside en el entorno de La Casería, El Pino y Joly Velasco.

El plazo de ejecución de las obras que se estima desde el Ayuntamiento es de cinco meses, si bien se calcula que el proceso administrativo al completo -con todos los trámites previos que hacen falta- rondará los once meses.