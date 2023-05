Lluvia de medallas para el Club de Halterofilia de San Fernando en el campeonato de España sub-15.

El pasado sábado 28 de mayo tuvo lugar en el Pabellón Polideportivo Miguel de Unamuno de Salamanca, el Campeonato de España de Halterofilia Sub-15. Esta vez, el equipo del Club de Halterofilia de San Fernando llegaba con el objetivo de confirmar el buen momento mostrado el pasado año en Los Alcázares, Murcia, donde la participación de nuestros deportistas se vio materializada con 5 medallas de oro y 4 de plata.

Y bien que lo demostraron los cuatro integrantes del equipo, esta vez de marcado carácter femenino, que se trajeron nada más y nada menos que 3 medallas de oro y 9 de plata, demostrando que el trabajo con las categorías inferiores que el CHSF lleva realizando desde sus inicios ha colocado al club como uno de los mejores de España a nivel de cantera.

Para este Campeonato, el CHSF había conseguido clasificar a cuatro atletas: Raquel Domínguez, África Domínguez, Manuela Villalba y Gonzalo Herrera, entre un total de 50 chicos y 81 chicas venidos de todas las partes del territorio nacional. En cuanto al otro Club de la provincia, el Club Halterofilia Sanlúcar, decir que estuvo representado por Julia Pérez-Gil, Iván Márquez y Samuel Pérez.

Raquel fue la designada para para abrir la competición por parte del CHSF, en la categoría de menos 55 kilos. Este año, venía con objetivos claros y concentración plena, después de que el año pasado obtuviera un fatídico 4º puesto. Aunque no tuvo su mejor día, Raquel supo sacar su característico "genio" en la tarima. Con un único movimiento válido en ambas modalidades, nuestra haltera consiguió medallas de plata en la Arrancada y el Dos Tiempos, y, por consiguiente, en el Total Olímpico.

Pero la mañana solo había comenzado y guardaba para Manuela y África una competición lleva de emociones; nuestras dos atletas competían a la misma hora en tarimas distintas, pero separadas por escasos centímetros. Las dos, aunque en diferentes categorías, anhelaban el mismo objetivo, que no era otro que proclamarse campeonas de España.

Y esta vez el sueño se hizo realidad. El destino quiso que en el mismo segundo, África y Manuela simultanearan su tercer y último levantamiento de dos tiempos, aquel que les podría hacer subir a lo más alto del cajón. Ambas deportistas consiguieron movimientos válidos, aunque con distinta suerte. Manuela, levantaba un kilo más que su rival valenciana, llevándose el oro, mientras que África, aún haciendo perfectamente su cometido, tuvo que ver como su rival catalana levantaba un kilo más, relegándole al segundo puesto; tres medallas de plata que supieron a poco para la vigente Campeona de España. Mientras tanto, Manuela invirtió las tornas; el año pasado quedó segunda y este año, con esta gran actuación, consiguió ser la reina de la categoría de hasta 61 kilos de peso.

Pero como la realidad supera a la ficción, y aunque el CHSF ya tenía en el zurrón 7 medallas de plata y 2 de oro, Gonzalo, el único representante masculino del club, quería confirmar que no había venido a Salamanca de turismo. Comenzaba su competición en la modalidad de Arrancada a una distancia de 10 kilos del mejor de los competidores; demostrando que el querer es poder, Gonzalo consiguió la medalla de plata en esta modalidad, acortando la ventaja del ganador a únicamente 3 kilos.

Como es habitual, los entrenadores sacaban las calculadoras e inician el juego de estrategia que sería el dos tiempos. Jorge Victorian, su entrenador, diseñó un plan para intentar poner nervioso al canario que llevaba en ese momento la delantera. Mientras tanto, y alejado de estrategias y juegos mentales, Gonzalo se concentraba en su tarima de calentamiento, pensando que el oro estaba tasado en 5 kilos más que su mejor levantamiento hasta entonces; y esta vez salió cara, y en el último intento, el haltera consiguió un kilo más que su rival, y la ansiada medalla de oro en dos tiempos. Un oro y dos platas fue el premio final para un joven que tiene todas las cualidades para ser un referente en la Halterofilia Nacional durante mucho tiempo.

En conclusión, el CHSF trajo 4 medallas de oro y 9 de plata, cuantioso botín que se vino a La Isla desde tierras salmantinas.

Mientras tanto, y por parte del Club Halterofilia Sanlúcar, decir que los sanluqueños tuvieron una gran actuación, consiguiendo Samuel el Campeonato de España, Julia Pérez-Gil tres platas y su clasificación para el Campeonato de Europa, e Iván un meritorio segundo puesto en su primera participación.

Pero el día no había acabado, ya que todavía quedaba por dilucidarse el torneo por autonomías. Tras el día presenciado, todo hacía presagiar que Andalucía había hecho un buen papel, en el que los atletas gaditanos sumaron puntos de calidad y en la cantidad necesaria para llevar a nuestra Comunidad muy lejos. El locutor anunciaba el resultado, confirmando que Andalucía se proclamaba Subcampeona de España en las dos modalidades, y demostrando que, la cantera andaluza goza de un envidiable nivel, y que está en la halterofilia nacional para quedarse.

Al finalizar la competición, y aún emocionada por lo vivido en Salamanca, Manuela afirmaba que "cuando empecé a entrenar hace poco más de un año nunca pude imaginar el día de hoy…esta medalla de oro es fruto no solo de mi entrenamiento personal, sino del trabajo diario de mis entrenadores y del soporte de mi familia, que han sabido apoyarme y guiarme en los malos y en los buenos momentos. El hecho de saber que África estaba a mi lado en el último levantamiento me dio la fuerza necesaria para que los kilos en la barra no pesaran, pareciéndome el levantamiento más fácil de mi vida".

Mientras tanto, el joven entrenador del CHSF, Jorge Victorian, aún no era consciente de que habido conseguido los mejores resultados del CHSF en su historia en unos Campeonatos de España con las doce medallas, tres más que el año pasado. Estos resultados no son fruto de la casualidad, y son el premio de las distintas jornadas de captación que el propio Jorge llevó a cabo por los colegios e institutos de la ciudad, y que hoy conforman la cantera del club.

También el presidente del club, Adolfo Victorian, manifestó que "sin el apoyo de las instituciones y autoridades locales en la promoción del deporte en general, y de la halterofilia en particular, sería muy complicado simplemente el poder soñar con estos resultados".