El espectáculo del fango vuelve a triunfar: el desafío de la Fan Pin en San Fernando

El desafío y la gloria del fango han regresado este sábado a La Isla con la sexta edición de la Fan Pin Race, la carrera extrema organizada por el Tercio de la Armada que se basa en el exigente adiestramiento de los infantes de marina para aumentar la resistencia a la fatiga: un recorrido de 8 kilómetros con un circuito de obstáculos incluido que discurre principalmente por los terrenos de La Clica con tramos de asfalto, de agua, de tierra y, sobre todo, de puro fango, que atrapa y hunde a los valientes que se atreven con el reto.

Esa es, precisamente, la singularidad de la Fan Pin y lo que la convierte en una prueba completamente distinta a todas las demás. Porque carreras hay muchas y pruebas de resistencia extrema cada vez se prodigan más por todas partes, pero ninguna plantea el desafío que supone in situ este terreno, que es también lo que hace que la Fan Pin sea genuinamente isleña y auténtica.

Solo en San Fernando, donde históricamente tienen su base las principales instalaciones de la Infantería de Marina, podría plantearse una carrera así, capaz incluso de poner a prueba la resistencia de deportistas bien entrenados y en excelentes condiciones físicas. Porque para afrontar con éxito la Fan Pin Race no solo basta con eso. Gran parte del éxito en la carrera depende de la fortaleza mental, de la capacidad de cada participante para no rendirse, para seguir adelante cuando uno cree que no puede dar ni un paso más.

El tramo final de dos kilómetros de fango –cuando ya se ha cruzado por dos veces el caño 18, se ha dado la vuelta a la isla del Pino y se ha superado el circuito de obstáculos– es así el mayor reto a superar por los corredores.

Aunque precisamente por su extrema dificultad el reto engancha y ha convertido a esta cita en el evento deportivo de mayor proyección que se organiza en San Fernando. La sexta edición de la carrera cívico militar Miguel de Cervantes –que es el nombre que recibe la prueba desde que se abriera a los civiles en memoria del infante de marina más ilustre de la historia– ha contado este sábado con la cifra récord de 750 fanpineros inscritos, el tope de participantes permitidos por el Tercio de la Armada, que –es seña de identidad de la casa– cuida al máximo todos los detalles y toda la organización. La cifra se ha ampliado este año a la vista de la creciente popularidad de la prueba. Y las inscripciones volaron igualmente.

El desafío fanpinero ha enganchado en esta ocasión a valientes de Cádiz –que una vez más fueron la mayoría de participantes– pero también de Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Barcelona, Tarragona, Girona, Asturias, Madrid, Toledo, Albacete, Salamanca, Burgos, León, Segovia, Valladolid, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Baleares, Gipuzkoa, A Coruña, Pontevedra y hasta de la ciudad portuguesa de Setúbal.

Y una vez más, como era de esperar, la prueba –animada por el cocodrilo Miguelón, la icónica mascota de la Fan Pin– se ha convertido en todo un espectáculo deportivo, animado, colorido y festivo, que han seguido numerosos familiares y allegados de los corredores desde la barrera, en los terrenos de La Clica. Que el fango es solo cosa de valientes.