Un día para la bicicleta en San Fernando

Jóvenes y mayores, entusiastas grupos de amigos, abuelos, padres, niños y familias al completo. Con conjuntadas equipaciones y mountain bikes de último modelo o con ruedines y pegatinas de La patrulla canina... En el Día de la Bici hay de todo porque todos tienen su sitio.

San Fernando ha recuperado en la mañana de este domingo, tras el largo paréntesis impuesto por la pandemia y sus restricciones, esta colorida y animada cita de carácter no competitivo que es además un clásico indiscutible después de 36 ediciones en la calle.

Ha costado lo suyo, desde luego. Y no solo por el Covid, que ha tenido la culpa de que este Día de la Bicicleta no se celebrara desde 2019, sino también porque después de esa larga espera un fuerte temporal de Levante obligó días atrás a suspender -el día antes, además- la primera de las fechas que se había puesto sobre la mesa para su celebración, la del pasado 2 de octubre. Aunque los ánimos de los isleños no se han enfriado por ello.

La cita promovida por el Ayuntamiento isleño a través del área de Deportes -desde esos comienzos que se remontan a una época en la que muy pocos hablaban de carriles bici y menos de conceptos como la nueva movilidad 'amable', lo cual tiene mucho mérito- ha tenido siempre por propósito lanzar un mensaje alto y claro para reivindicar el uso de la bicicleta como medio de transporte en el entorno urbano.

Esa finalidad no ha cambiado con el paso de los años. Y qué mejor manera para poner en práctica esa reivindicación que predicando con el ejemplo e invitando a la ciudadanía a disfrutar de una marcha multitudinaria a dos ruedas por toda la ciudad.

La de este domingo ha comenzado en el centro comercial Bahía Sur -que lleva años ya implicado en la celebración del Día de la Bicicleta- para adentrarse a continuación por Fadricas y bajar desde el puente de La Casería por Juan de Austria hasta llegar a la calle Carraca y desde ahí buscar el nudo de la Venta de Vargas. A partir de ahí, la larga caravana de bicicletas ha seguido dándole al pedal por la Ronda del Estero y la avenida Constitución para regresar al centro comercial -la salida y la meta estaban en el mismo punto- por el eje de Al Ándalus y Hornos Púnicos. En total, unos 10 kilómetros de un recorrido que ha sido algo diferente al habitual de las últimas ediciones.

La jornada, eso sí, mantiene también inalterable ese carácter a la par festivo, familiar y divertido que siempre la ha caracterizado.