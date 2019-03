La confluencia entre IU y Podemos se rompe a dos meses de las elecciones

La confluencia entre Podemos San Fernando e IU La Isla ha saltado por los aires a tan solo dos meses de las elecciones municipales, una ruptura que se ha producido a causa del progresivo distanciamiento y mutuo desencanto entre ambas agrupaciones locales, que en realidad no han llegado a encajar en ningún momento.

El secretario general de la formación morada, Ernesto Díaz, ha anunciado esta tarde que concurrirá a las municipales de mayo como Podemos San Fernando, sin el apoyo de IU La Isla y, por tanto, sin usar la marca Adelante Andalucía.

El comunicado lanzado desde Podemos ha sido toda una sorpresa para IU puesto que, aunque la decisión estaba tomada y la ruptura prácticamente consumada, ambas formaciones habían pactado dar a conocerla a través de una nota de consenso que fuera lo menos lesiva posible para una y otra, cosa que finalmente no ocurrió.

IU optó por no hacer declaraciones y emplazó a un comunicado oficial que remitirá en los próximos días. Podemos, sin embargo, cargó las tintas contra la formación que coordina en la localidad Gonzalo Alías, a la que ha culpado de "desmarcarse" de una confluencia "que podría haber tenido un efecto multiplicador entre todas las fuerzas de izquierdas, tal y como ha pasado en Puerto Real o Cádiz, donde se ha mostrado esta unión en un acto de presentación con una afluencia masiva el pasado fin de semana".

Fuentes de IU La Isla, no obstante, señalan con rotundidad que el problema no es Podemos sino Ernesto Díaz y su particular manera de entender la política municipal, "que es excluyente". Los meses en los que la confluencia Adelante Andalucía ha estado en marcha en San Fernando no han sido precisamente fructíferos para Izquierda Unida. La impresión generalizada es que no se les ha tenido en cuenta para nada. Podemos hacía oídos sordos a sus ideas y propuestas, relatan. "No se nos quiere", apuntaban. Así que la ruptura, votada en asamblea, se ha visto como la única salida posible.

Ni siquiera se ha tratado de un problema derivado del siempre difícil encaje de ambas formaciones en las listas, la candidatura que concurrirá a las municipales. No se ha llegado a eso. La cuestión es, simplemente, que no hay entendimiento posible, no con Podemos sino con la persona de Ernesto Díaz.

No es la primera vez que el líder local de la formación morada se ve en punto de mira. En las primarias, recientemente celebradas por el partido, tuvo que enfrentarse con una candidatura alternativa –la presentada por Emilio Palacios– que fue igualmente crítica con el secretario general y que ahondó en la fractura interna de Podemos San Fernando que ya dio la cara a pocos meses del mandato con la expulsión de la concejala Inmaculada López y con la creación del llamado círculo sectorial de participación y bienestar social.

Con todo, Díaz se alzó con la victoria en las primarias con el 60 por ciento de los votos.

El secretario general de Podemos San Fernando y previsible número uno de la candidatura a las municipales, ha asegurado sin embargo que "sí habrá confluencia con otras organizaciones de izquierda de la ciudad y movimientos sociales, como colectivos feministas, animalistas, ecologistas y juveniles".

Incluso ha aventurado que apostará "por intentar iniciar un proceso de acercamiento más estable con IU-La Isla, aunque no vayamos en unidad a las próximas elecciones". Podemos San Fernando –explicó– trabaja en unas líneas y en un programa que asegura que dará a conocer próximamente, construyendo una candidatura junto con los movimientos sociales y principales agentes de la ciudad que sí forman parte de la confluencia, anunciando acuerdos con movimientos feministas, ecologistas, animalistas y de activismo juvenil de San Fernando".