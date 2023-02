Una cabalgata de Carnaval en San Fernando con 'mucha marcha'

La cabalgata del Carnaval de San Fernando arranca, pero cuando avanza por la Carretera de Camposoto sufre un parón durante unos minutos: el último tranvía que circula antes de la suspensión temporal del servicio hacia Chiclana pasa por la calle Real a donde desembocan grupos y carrozas y hay que hacer tiempo. Mientras, los distintos grupos de animación continúan creando ambiente, con mucha marcha. Desde los Big Dancers iniciales hasta Dance to feel. Desde la mayorets que intentaban hacer girar sus varitas hasta los acompañantes de la chirigota infantil 'The Golden Boys', es decir, 'The Golden Family’' cuyo entusiasmo era contagioso. Este desfile tiene buena parte de su fundamento en los acompañamientos, por lo que resulta necesaria la intensidad de estos grupos familiares.

Las marionetas gigantes de colores bailan al ritmo de la música electrónica. Abren la cabalgata, e intercalados entre grupos y carrozas hay otros grupos que lo dan todo: flamencas antifadas que se mueven con la música, personajes de encanto y grupos de baile con mucha marcha.

Personajes de Disney, de circo o payasos protagonizan las carrozas, una de ellas tienen una figura gigante del Capitán Veneno, el desparecido autor de Carnaval Juan Carlos Aragón. El Dios Melkart disfruta a lo grande y no deja de mostrar orgulloso sus colores azulinos, exhibiendo en alto la bufanda del San Fernando. Las colombinas cierran el desfile sobre una carroza vistiendo por supuesto los disfraces con los que sorprendieron el día del pregón y con el que acompañaron a Melkart en su pregón del jueves.

Sobre las carrozas numerosos niños, pero también algunos adultos, no dejan de tirar papelillos, contestados desde el público con más confeti y serpentinas. Los disfraces de estos se repiten también entre los asistentes infantiles, muchos adolescentes y algún que otro adulto. Hay princesas, superhéroes y superheroínas, alumnos de Hogwarts –es decir, el colegio de magia de Harry Potter–, indios y hippies, ejemplos de manga como Goku o de la Guerra de las galaxias como Darth Vader. Un niño de Miércoles y una niña de Miércoles hacen que esté presente la Familia Adams y cierto aire de Halloween.

No faltan los disfraces de animales: abejas con faldas de tutú, toros, perros, conejos... para eso no hace falta más que un mono y tira para la calle. Por eso lo visten algunos pequeños y algún adulto. Una familia recuerda a la Bella y la Bestia: el padre de la Bestia, la hija mayor de Bella, la madre de la señora Potts y la más pequeña de Chip.