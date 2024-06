USTEA exige un centro propio para el Conservatorio de San Fernando y los estudios profesionales

"Las enseñanzas artísticas y musicales deben gozar de un espacio apropiado para el aprendizaje del alumnado, un espacio en el que también las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pueda desempeñar sus funciones en las condiciones idóneas, factor que no se cumple en el edificio adjudicado hace décadas en San Fernando". El sindicato USTEA demanda un edificio propio para el Conservatorio Elemental de Música Chelista Ruiz Casaux al Ayuntamiento y la ampliación de los estudios con el grado profesional a la Junta de Andalucía.

El colectivo visitó las instalaciones de las que hace uso el conservatorio, el colegio Almirante Laulhé, y se entrevistó con la directora y con el presidente de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) para conocer más de cerca las peticiones realizadas al Consistorio y a la Junta de Andalucía y las causas que las motivan.

La escuela imparte clases en las aulas prestadas gentilmente por el centro educativo, en concreto en aulas de infantil y en un salón de actos que funciona de comedor minutos antes de que las sesiones empiecen. Estos emplazamientos compartidos no están dotados, sin embargo, de las infraestructuras y recursos materiales que requieren las aulas propias de un conservatorio, como espejo, tamaños de aula diferentes, insonorización o espacio para instrumentación, expone USTEA Cádiz. De hecho, adecuarlo para la enseñanza de música conlleva la pérdida de tiempo al inicio de las sesiones por el transporte de instrumentación y por el desplazamiento necesario del mobiliario infantil, no apto para este alumnado de tarde y limitador del espacio requerido, "ni tampoco parece apropiada la instalación de mejoras por el riesgo que supondría para los más pequeños de educación infantil". Esta situación se mantiene, advierten, de manera "provisional" desde hace ya 30 años.

El sindicato también escuchó la preocupación del profesorado y de las familias acerca del abandono de los estudios al acabar el grado elemental, ya que en San Fernando no se cuenta con la modalidad de estudios de grado profesional. De hecho, consideran que si existiera este tipo de enseñanza en la oferta educativa muchas promociones de la etapa elemental (alumnas y alumnos generalmente menores, con once o doce años de edad) proseguirían sus estudios en horario de tarde. "Que un menor casi preadolescente tenga que acudir hasta otra localidad para realizar el profesional limita mucho la posibilidad de conciliación familiar". Tanto los docentes como las familias defienden que no habría problema en llenar el aula del grado profesional de ambas localidades ya que la demanda de alumnado sería aún mayor que la actual. "Con la situación actual muchas y muchos jóvenes ven limitadas sus aspiraciones en la ciudad isleña por estos motivos, ciudad que mantiene una gran pasión y dedicación por la música fácilmente constatable con la presencia de cinco bandas de música, tres agrupaciones musicales, tres coros, dos grupos de capillas y varios grupos de cámara y una orquesta y experiencias culturales destacadas como el grupo musical The playbillers", añaden.

Por este motivo, solicitan que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía acepte la nueva propuesta de estudios ampliada con el grado profesional para satisfacer la demanda social "y mostrar un justo reconocimiento a la excelente labor impulsada por el Conservatorio en la ciudad de San Fernando, que cuenta con un plantilla docente sobradamente cualificada para impartir también la nuevas enseñanza".

Del mismo modo, animan a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, a que otorgue en la próxima reunión con el colectivo y sin más demoras un edificio público para trasladar el Conservatorio Chelista Ruiz Casaux, ya realmente adaptado o de nueva construcción.