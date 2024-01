San Fernando celebra el Día de la Paz con marchas y actividades solidarias en los colegios

La delegación de Educación del Ayuntamiento de San Fernando ha informado de que este martes, 30 de enero, se celebrarán en diferentes centros educativos distintas actividades para conmemorar el Día de la Paz. Para ello, se llevarán a cabo iniciativas extraordinarias que se celebrarán en horario lectivo en los colegios, institutos y otros emplazamientos de La Isla.

Este es el caso del CEIP Constitución, que tiene previsto celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, con la actividad Kilómetros de Solidaridad, de Save the Children. Una iniciativa que consiste en una colecta de donativos a favor de la ONG y una marcha solidaria. Sobre las 9.30h todos los cursos, a partir de 5 años, saldrán en una marcha solidaria alrededor del muro que rodea al colegio, hasta llegar al Complejo Municipal Gómez Castro. Una vez en este espacio deportivo, se realizarán carreras no competitivas.

De igual forma, los centros Casal Carrillo, Manuel de Falla, La Ardila, Blas Infante y Las Cortes, realizarán una actividad solidaria a beneficio de ACNUR. Será en el Complejo Deportivo de Bahía Sur, donde estarán los alumnos de 4º, 5º y 6º de todos los centro, salvo Blas Infante que se desplazará todo el alumnado. Una vez allí, realizarán juegos y actividades para fomentar los espacios de convivencia y de paz.

También los centros CEIP Raimundo Rivero, CEIP Reina de la Paz y UPACE, de acuerdo con su programación de centro, realizarán una Marcha por la Paz en horario de mañana. En esta actividad participarán, de una forma estimada, más de 800 personas, entre alumnado, familias y profesorado.

Por su parte, el próximo miércoles 31, el alumnado del IES Isla de León participará en una actividad organizada por el coordinador de la red andaluza escuela espacio de paz para conmemorar el día de la paz en las pistas deportivas de Bahía Sur.

Se trata de actividades que se celebran desde hace años en los centros escolares, pero que en época de pandemia se paralizó recuperándose hasta llegar a la actualidad. Todas estas actividades e iniciativas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento, "coordinando todas las actividades para que podamos todos disfrutar de un maravilloso día", según ha comentado la concejala de Educación, María José Pacheco. "Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando día a día con los centros educativos, programando y planificando las actividades que realizan", ha comentado Pacheco.