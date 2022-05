Más de 600 deportistas se dan cita en San Fernando con el Campeonato de España Cadete Masculino

Más de 600 deportistas, técnicos y árbitros se darán cita en San Fernando para el Campeonato de España Cadete Masculino que se celebrará del 15 al 21 de mayo. Los concejales de Deporte, Francis Posada y Antonio Rojas; el presidente de la Federación Andaluza, Antonio de Torre; y el delegado provincial de la FAB, Adolfo Magrañal, han presentado el evento deportivo.

La ciudad acogerá a los 32 mejores equipos de España de baloncesto, para una competición que seguirá el mismo sistema de las últimas temporadas: ocho grupos de cuatro equipos, los cuatro primeros con los cabezas de serie. De los grupos A, B, C y D pasarán a octavos los tres primeros clasificados, mientras que de los grupos E, F, G y H el líder de cada uno.

En el grupo A estarán Real Madrid, Casademont Zaragoza, CB L'Hospitalet y Easo Guipuzcoa. Se incluyen en el grupo B Barça, Herbalife G Canaria, F. Bilbao Basket y UCAM Murcia. El Grupo C lo integran Canterbury School, Joventut Badalona, Unicaja Andalucía y Ensino AXSC. El Grupo D cuenta con el Valencia Basket Fardatxos, Balidea Obradoiro, Cajasiete Canarias y Movistar Estudiantes. El Grupo E estará formado por el Zentro Basket, CBA Guadalupe, CD Basket Cervantes y La Marina Benidorm. En el Grupo F estarán el Real Betis Coosur, CB La Flecha d. Yoauto, C. Melilla B, y Seguros OCA Clavijo. En el Grupo G competirán C. Leónes-B León A, Colonia Pollecça, CB Novaschool y Aranguren Mutilbasket. Finalmente el Grupo H lo componen Medio Cudeyo, F. Valencia, CN Helios y Colegio École.

El presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por este deporte: "Es de agradecer que esta ciudad se volcara con este deporte en un año tan complicado como fue 2021, por ello le debíamos a San Fernando y a sus ciudadanos el poder disfrutar de este campeonato en condiciones totalmente normales".

Por su parte el Ayuntamiento resalta la labor realizada por funcionarios, voluntarios y clubes para que de nuevo este campeonato vuelva a San Fernando. Además recuerda que es totalmente gratuito y habrá entrada libre hasta completar aforo en todos los pabellones donde se juega el campeonato.