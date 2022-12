Podemos San Fernando traslada su apoyo a los trabajadores de Panificadora Butrón y recuerda que hay empleados y establecimientos isleños afectados por el conflicto

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando y responsable de trabajo e industria en la provincia, ha anunciado que la formación apoya la huelga de los 25 trabajadores de la plantilla de Panificadora Butrón SL de Chiclana por "irregularidades laborales" que también afecta a trabajadores y establecimientos isleños.

Rojas ha explicado que 25 de las 80 personas que están en plantilla en la panificadora están en huelga para exigir a la empresa que cumpla con los contratos y el convenio laboral y readmitan a los dos trabajadores despedidos.

La portavoz ha explicado que los 25 trabajadores han cumplido este jueves 21 días acampados en la puerta de la empresa y que también hay trabajadores de San Fernando afectados por estos incumplimientos de la empresa, que, según explican los trabajadores, "no paga las horas extraordinarias, no da vacaciones, se retrasa en el pago de las nóminas, incumple las normas de prevención de riesgos, no proporciona un horario estable de trabajo, además de otras irregularidades".

Rojas ha exigido a la empresa que negocie con los trabajadores, la "readmisión inminente" de los trabajadores despedidos y que cumpla el convenio laboral para que se desconvoque la huelga y los empleados vuelvan a sus puestos "porque nuestra provincia no puede permitirse que más puestos de trabajo estén en riesgo con el alto índice de desempleo y desindustrialización que tenemos", pidiendo al resto de fuerzas políticas y administraciones públicas que medien en este conflicto.