El Pleno aprueba el plan parcial de la Huerta de la Compañía: casi 900 viviendas nuevas para Camposoto

El Pleno ha dado este jueves su aprobación definitiva al plan parcial de la zona de Camposoto conocida como Huerta de la Compañía, donde se prevé la construcción de casi 900 viviendas. Sin duda, uno de los desarrollos residenciales más potentes de todos los previstos no solo en San Fernando sino también en el marco de la Bahía.

El punto ha sido adelante con los votos a favor de PSOE y Cs, formaciones que comparten el gobierno municipal, y de Vox. El resto de grupos municipales -Podemos, AxSí y PP- se ha abstenido.

Se trata de una superficie de 175.808 metros cuadrados de suelo urbanizable sectorizado cuyo desarrollo se recoge ya en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y donde, concretamente, se prevé la construcción de 879 nuevas viviendas, de las que 279 serán de protección oficial.

Este desarrollo se llevará a cabo en la zona comprendida entre las calles Doctor Pedro González de la Torre, Compañía de María, la carretera Batería de La Ardila (la de la playa), los terrenos de la Huerta de la Compañía propiamente dichos -que el PGOU destina a equipamiento- y el acuartelamiento que el Ejército de Tierra tiene en Camposoto.

"Vamos dando solución de la mano de la iniciativa privada a esa necesidad de vivienda que tiene nuestra ciudad", ha afirmado el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, al intervenir en el punto. El edil ha aludido también al "impulso a la actividad económica" que supondrá el desarrollo de estos suelos.

En el plan parcial planteado se contemplan hasta cinco tipologías edificatorias diferentes para las viviendas planteadas que se reparten por todo el ámbito residencial y que van desde los unifamiliares tradicionales hasta la construcción de bloques de cuatro plantas (baja más 4).

Concretamente, se contempla la construcción de 342 viviendas en manzana abierta (baja más 4) en una superficie de 19.544 metros cuadrados y con una edificabilidad de 34.181 metros cuadrados; 164 en bloques horizontales (baja más 1) en una superficie de 21.243 metros cuadrados y con una edificabilidad de 19.352 metros cuadrados; 64 en unifamiliares tradicionales sobre 7.592 metros cuadrados y con una edificabilidad de 7.552 metros cuadrados; y 30 en manzana aislada (baja más 1) en una superficie de 6.984 metros cuadrados y una edificabilidad de 4.140 metros cuadrados. Todas ellas, vivienda libre.

A ellas se sumarán 279 en régimen de protección oficial que se repartirán en bloques de baja más 4 en una superficie de 10.676 metros cuadrados y con una edificabilidad de 36.744 metros cuadrados.

En total, los suelos lucrativos previstos en esta zona de Camposoto ascienden a 65.949 metros cuadrados con una edificabilidad de 101.969 metros cuadrados.

A ellos se suman en este desarrollo planteado hasta 21.473 metros cuadrados de espacios libres, 24.474 de dotaciones y 63.546 metros cuadrados de viales públicos, de manera que los suelos no lucrativos (equipamiento) ascienden a 109.493 metros cuadrados.

Teresa Porras lo ha hecho para relacionar este desarrollo que llega de la mano de la iniciativa privada con el caso de Solo Podemos y AxSí han intervenido en este punto. En el primer caso, la edillo ha hecho para relacionar este desarrollo que llega de la mano de la iniciativa privada con el caso de Verónica Luna , la mujer que junto a sus tres hijos será desalojada en una semana de la casa que ocupa desde hace más de 6 años. La edil ha acusado directamente al ejecutivo de dar participación a fondos buitres en este tipo de operaciones urbanísticas y ha insistido en la necesidad de dar solución al problema de las viviendas protegidas y sociales que tiene la ciudad.

un informe desfavorable de Costas que le suscita dudas. Por otro lado, el portavoz andalucista, Fran Romero , se ha mostrado favorable al desarrollo planteado -no podía ser de otra forma estando recogido en un PGOU promovido y aprobado en su día por el PA- pero ha justificado su abstención en las alegaciones presentadas por algunos de los interesados, pendientes aún de resolución, y sobre todo en la existencia deque le suscita dudas.

El responsable de Presidencia, Conrado Rodríguez, ha aclarado posteriormente que dicho informe llevó a introducir ciertas modificaciones y a justificar otras cuestiones del plan parcial ante Costas, si bien es cierto que esta administración no volvió a contestar ni remitió un nuevo informe sectorial en el plazo oportuno, que expiró el pasado mes de diciembre, por lo que ante el silencio administrativo se ha continuado avanzando en el proceso. No obstante, asegura el ejecutivo municipal que responde a una zona de influencia "que no es vinculante".

En cuanto a las alegaciones, ha afirmado que no responden a temas de ordenación, por lo que no tocaba responder a ellas en este momento.