El PP alerta de la falta de personal en el Ayuntamiento de San Fernando y exige que se ejecuten las Ofertas de Empleo

A escasos tres meses de finalizar el mandato corporativo, el gobierno encabezado por la socialista Patricia Cavada, se ha mostrado incapaz de, al menos, paliar la falta de personal que sufre el Ayuntamiento de San Fernando, afirma el PP isleño.

"Los funcionarios y trabajadores municipales están al límite, hay servicios colapsados, y eso no solo repercute en una plantilla diezmada sino en la propia relación de la administración local con la ciudadanía", ha señalado al respecto la portavoz y candidata del PP a la Alcaldía, María José de Alba.

El ejemplo más evidente de esta situación son las colas que a diario se forman en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). Hasta tres horas deben esperar a ser atendidos quienes precisan de algún trámite presencial con la administración, señala el PP.

El PP volvió a llevar al pleno municipal esta situación acompañada de una batería de medidas dirigidas a acabar con una situación insostenible. Desde que Patricia Cavada accedió a la Alcaldía en 2015, tan solo se han incorporado 13 nuevos trabajadores a la plantilla municipal pese a que la plantilla se ha visto reducida en 102 personas. En 2015 la plantilla estaba compuesta por 424 efectivos y en diciembre de 2022 eran 322, ha recordado la formación a través de un comunicado.

"El gobierno de PSOE y Cs no ha sido capaz de elaborar un diagnóstico de la situación de la plantilla municipal que recoja las deficiencias reales de la misma, sino que todas las actuaciones que está llevando a cabo se alejan de la verdadera creación de empleo público estable. Cavada no ha presentado ningún plan que recoja la necesaria transformación del Ayuntamiento, ni la formación de la plantilla, y no existe una verdadera negociación con la representación sindical a este respecto", subrayó De Alba.

Toda la gestión del ejecutivo de Patricia Cavada en materia de recursos humanos se ha limitado -expone- a continuos "parcheos" sin ninguna previsión destinada a solventar los grandes problemas y carencias, como las continuas colas en la OAC, la saturación en la prestación de los servicios sociales, la "subterránea" privatización de servicios públicos que ha llevado este equipo de gobierno como los de jardinería y mozos de mercado, o la paupérrima presencia de efectivos de la Policía Local en el municipio, "unos ejemplos que no son más que la punta del iceberg de lo que realmente está pasando en nuestro Ayuntamiento como consecuencia de una gestión muy mala", señala la candidata del PP.

Ofertas de Empleo que no se han ejecutado

"Todo este caos provocado por la mala gestión de los recursos humanos en este Ayuntamiento ocasiona graves perjuicios no solamente a la plantilla municipal sino sobre todo a la calidad y a la eficacia de los servicios públicos que el equipo de gobierno de Patricia Cavada debe ofrecer a la ciudadanía de San Fernando", apostilla..

La candidata popular recuerda que, de haberse ejecutado todas las Ofertas de Empleo Público (OEP) anunciadas desde 2016 por Cavada, el Consistorio contaría ya con 81 nuevos efectivos y una promoción interna para 39 trabajadores.

Con la aprobación de la moción presentada al pleno, el PP espera que sirva, al menos, como señal de alerta de la situación límite que sufre el Ayuntamiento y que obliga a adoptar medidas urgentes, no solo en beneficio de los funcionarios y trabajadores municipales sino también de la ciudadanía que es la receptora de los servicios públicos.