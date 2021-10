El PP de San Fernando pide que se paren los derribos en La Casería: "No hay ni un euro en los Presupuestos para las obras del paseo que quieren hacer"

En la propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que ha presentado el Gobierno no hay ninguna referencia al proyecto para la regeneración de la playa de La Casería con el que Costas justifica el derribo de las ocupaciones que se asientan en la zona de dominio público marítimo terrestre. "No hay ni un euro para hacer el paseo marítimo que quiere Patricia Cavada", ha señalado el portavoz y presidente del PP isleño, José Loaiza, que ha pedido que se paralicen las inminentes demoliciones mientras la actuación no cuente con una partida consignada que garantice la puesta en marcha de los trabajos.

"¿Qué prisa hay para tirar las casetas si todavía no hay dinero para hacer el paseo", se pregunta el dirigente popular isleño al recordar que a los afectados ya se les ha notificado que los derribos se practicaran entre diciembre y -como fecha límite- el día 1 de marzo de 2022.

"Sabemos que las casetas tienen los días contados", afirma Loaiza, que insiste en responsabilizar a la alcaldesa isleña de haber promovido ese proyecto para la construcción de un paseo marítimo que lleva a la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico a derribar las históricas ocupaciones que se extienden por esta franja del litoral. "Cavada ha conseguiro que se derriben las casetas", insiste. Pero el PP advierte que sin presupuestos, sin nombre y apellidos en los PGE, lo que quedará en la zona tras las demoliciones será "un páramo de tierra durante años", lo que considera que no tendría ningún sentido.

"Lo que planteamos es que dejen lo que hay mientras no haya dinero para construir el paseo marítimo, que los isleños -al menos mientras no se lleva a cabo ese proyecto- puedan seguir disfrutando de lo que hay", afirma Loaiza, que ha pedido a la alcaldesa que hable con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Medio Ambiente) para frenar las demoliciones y ganar algo de tiempo antes de un final que ya parece irreversible.

Desde el PP de San Fernando se afirma además que el traslado y reubicación de las casetas de pescadores que ha prometido el Ayuntamiento "sigue todavía sin estar nada claro" y, como temen los afectados, no se sabe si va a estar a tiempo antes de que Costas emprenda las demoliciones. De ahí que considere que lo más oportuno, llegados a este punto, sea frenar los derribos, aunque solo sea temporalmente, para contar con tiempo suficiente para llevar a cabo ese realojo de los pescadores en las proximidades.

El grupo municipal popular trasladará la propuesta al pleno que la Corporación Municipal celebra esta semana.

La moción, concretamente, consta de dos puntos: instar al gobierno municipal a que adopte las medidas administrativas oportunas para requerir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la paralización del derribo de las casetas de pescadores de La Casería hasta en tanto exista un proyecto para la zona con la correspondiente consignación económica nominal recogida en los Presupuestos Generales del Estado; y en segundo lugar, instar también al gobierno municipal a que adopte las medidas administrativas oportunas para requerir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para buscar todas las alternativas posibles para hacer compatible la inversión y la recuperación natural de este espacio natural con el mantenimiento de los legítimos intereses de estos pescadores y de un espacio tan especial y singular de San Fernando como es el enclave de pescadores de La Casería.