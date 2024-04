El PP se hace eco de las reivindicaciones de Nuestro Corazón por Bandera, la plataforma integrada por mujeres de guardias civiles

El PP de San Fernando trasladará al Pleno la reivindicaciones de la plataforma Nuestro Corazón por Bandera, integrada por familiares de guardias civiles, en busca de más medios y recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz.

La portavoz del grupo popular, María José de Alba, se ha reunido este martes con las responsables del colectivo gestado a raíz de la tragedia de Barbate y el asesinato de los agentes Miguel Ángel González Gómez, natural de San Fernando, y de David Pérez Carracedo, que perdieron la vida al ser arrollados por una narcolancha en las aguas del puerto de esta localidad.

La edil popular ha reconocido explícitamente el trabajo de la asociación en ciernes que, a pesar del poco tiempo que lleva en marcha, "está sabiendo llevar a la sociedad la situación en la que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La tragedia de Barbate, ha afirmado De Alba tras el encuentro, sirvió de acicate "para conocer realmente la situación en la que se encuentran para desarrollar día a día su labor". "La falta de medios -ha asegurado- se sustituye por la profesionalidad".

Mónica Mógica, portavoz de Nuestro Corazón por Bandera, ha acompañado a la portavoz del PP para insistir en la precaria situación en la que los agentes de la Guardia Civil se ven abocados a desarrollar su trabajo por la falta de medios y recursos. En este sentido, ha advertido de la notoria falta de personal en la que se encuentran las unidades de la Benemérita que luchan contra el narco en la provincia de Cádiz.

"Cuando sucedió lo de Barbate mandaron efectivos de otros puestos, pero a las dos semanas de ese despliegue de ese agente se volvieron a quedar como antes en una localidad que en verano además quintuplica su población", ha señalado.

"Esta plataforma surge para que no caiga en saco roto todo lo que pasó en Barbate, para que no se olvide todo aquello", ha apuntado al recordar que "todo se podría haber evitado" si se hubiese contado con los medios adecuados.

"Esa situación no puede continuar. Y no solo por ellos, es que también repercute en todo el país, en la sociedad: si los que nos protegen no están protegidos, qué pasa cuando tienen que defender al ciudadano", ha afirmado Mógica al recordar los objetivos por los que se crea Nuestro Corazón por Bandera. Si la situación actual no se corrige, "se perderá el Estado de Derecho igual que se ha perdido el principio de autoridad", han advertido.

"Queremos que se les doten de medios, que tengan un respaldo legal en sus actuaciones, que se declare la Zona de Especial Singularidad por su alto riesgo y que se reconozca su trabajo como profesión de riesgo", ha afirmado al animar a la población a que se suscriba a través de las redes al manifiesto con las peticiones de la plataforma.