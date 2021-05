IU dice que Cavada "se equivoca" al reclamar al Gobierno que intervenga en las vueltas de afuera

IU La Isla ha afirmado que la alcaldesa, Patricia Cavada, "se equivoca" al reclamar al Gobierno central que intervenga en la regeneración de las vueltas de afuera, que el Ministerio de Transición Ecológica ha dejado fuerta en la estrategia de protección de la costa de Cádiz contra los efectos del cambio climático.

La formación que coordina en la localidad Gonzalo Alías ha reaccionado así ante el frente común que la semana pasada escenificaron Ayuntamiento, CETAQUA, UCA y movimiento vecinal y ha aasegurado que el Ayuntamiento isleño "cuenta con las herramientas para dar soluciones a situaciones como la que ha sobrevenido tras conocer el plan del Ministerio".

"La alcaldesa se equivoca si espera que todo lo que acontece en la ciudad vengan a arreglarlo otras administraciones", afirma IU, que recuerda que en 2015 presentó un proyecto político para impulsar la integración del Parque Natural en la ciudad. "Y también un plan integral de rehabilitación y empleo que reforzaría todo el cordón litoral que la ciudad posee. Ya decíamos, y decimos, que somos la única ciudad de más de 50.000 habitantes rodeado de Parque Natural que existe en España, hecho que otorga un valor añadido a la ciudad por el que tenemos que apostar", asegura Gonzalo Alías.Izquierda Unida, de esfa forma, ha vuelto a proponer dicho plan integral de rehabilitación y empleo como respuesta clara a la necesidad de mantener el patrimonio ambiental y rural de La Isla, incluyendo las vueltas de fuera. "Un plan que exige un esfuerzo dirigido, no solo a desarrollar empleo directo, sino al fomento de cooperativas y actos formativos que contemplase, además, contratos menores y la construcción de tejido empresarial para aprovechar la zona medioambiental en ese perímetro de la ciudad", asegura la formación.

Dicho plan -continúa- se asienta sobre la base de reparación, rehabilitación y construcción de carriles, veredas, estudio de zonas inundables, con dedicación al patrimonio rural y medioambiental. "Y, por supuesto, contando con la protección de la zona de la trasera de las barriadas que a día de hoy están afectadas por el deterioro de las vueltas de fuera", apunta el coordinador local de IU. “Sufrimos las consecuencias de que el gobierno municipal despreciara los objetivos de la entonces Agenda 21. Tenemos que trabajar por el conjunto de la ciudad priorizando las zonas que lo demandan de forma urgente. Una vez más, volvemos a hablar de las contraprestaciones urbanísticas que no se tienen en cuenta”, continúa Gonzalo Alías.Para Izquierda Unida, el gobierno municipal tiene el reto de dar solución a la situación de las vueltas de fuera, proteger rehabilitar y dar uso a toda la línea de senderos municipales y del Parque Natural, y destacar el valor medioambiental y rural de todo el entorno verde de la ciudad.

"Si necesita la alcaldesa más propuestas, que contemple la construcción de empresas de servicios medioambientales y de deportes de naturaleza, que impulse el cicloturismo en la ciudad, así como otros espacios deportivos y de actividades como el senderismo, el turismo ornitológico, los deportes náuticos en zonas de caños... La situación no se arregla solo con banderas Q o Azules. La Isla precisa de un plan que el PSOE no tiene, y que Izquierda Unida lo tiene elaborado desde el año 2015", dice Alías.IU-La Isla recuerda que estamos ante el reto de la Agenda 2030 y aún no tenemos mesas de trabajo, ni siquiera un cronograma "que asegure que La Isla cumplirá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

"La Isla merece un Gobierno ambicioso en el mejor sentido de la palabra, en el marco de la colaboración, de la participación, de colaboración con todos los municipios de la Bahía", sentencia Gonzalo Alías.