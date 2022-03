Repercusión de la huelga de transportes en San Fernando: "Hoy estamos servidos, mañana no sé..."

La huelga convocada por la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carretera mantiene a la expectativa a los minoristas en San Fernando, si bien en la primera jornada del paro tan solo se han llegado a registrar incidencias puntuales sin que se hayan dado problemas de desabastecimiento. El cliente, advierten, puede hoy encontrar de todo lo que necesita para llenar sin problemas la cesta de la compra.

"Hoy estamos servidos, mañana no sé...", ha apuntado Raúl Serván, presidente de la asociación de detallistas del Mercado Central, al señalar, eso sí, la lógica incertidumbre que ha generado la huelga del transporte.

Hay algunos repartidores que hoy no han podido llegar a su destino porque se han encontrado con algún piquete, pero dentro de la provincia -ha señalado- a los detallistas no les consta que se hayan dado problemas en este sentido por el momento. Se trata además de una jornada que por norma resulta bastante tranquila en los mercados al no abrir las pescaderías. Así que los puestos de las dos plazas de abastos que tiene la ciudad, y también la mayoría de los establecimientos minoristas que se reparten por el municipio, que no han notado por el momento demasiado el impacto de la huelga de transportistas en este lunes.

En los grandes supermercados tampoco se han visto grandes problemas, aunque sí algunas estanterías vacías de artículos; algo que en realidad ya viene pasando desde hace varios días -especialmente con el aceite- y que se debe principalmente al acopio de artículos que ha desencadenado entre la ciudadanía la escalada de precios y el temor al desabastecimiento que ha generado también la huelga de los transportistas.

Desde Mercadona, en este sentido, se ha lanzado un llamamiento a la tranquilidad y se ha asegurado que la cadena no registra problemas de abastecimiento a causa del paro del transporte.