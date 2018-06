Familiares de fusilados piden apoyo económico para las exhumaciones

El lugar que ocupaba el jardín que recordaba la existencia de una fosa común del franquismo en el cementerio isleño está abierto en varias zanjas tapadas y protegidas. Una de ellas se encuentra cubierta por una estructura que protege los trabajos de exhumación que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Ademe) viene haciendo desde hace meses. De los indicios primeros, con la aparición de restos óseos de cuatro personas con evidentes muestras de violencia y casquillos de bala, se ha pasado hasta el momento a la recuperación de 38 cuerpos para su exhumación. Hasta los 218 que se calcula fueron arrojados durante el golpe militar y la dictadura franquista queda mucho trabajo por delante. Lo resaltaron ayer familiares y allegados de los represeliados, Amede y el Ateneo Republicano Memoralista, en el acto de recuerdo que realizaron el el camposanto isleño para conmemorar el 14 de junio, fecha fijada por la Ley de Memoria Histórica de Andalucía como una jornada para rendir homenaje a estas víctimas.

"No celebramos nada, pero es un día que sirve de punto de encuentro de las asociaciones", señaló Félix Urra, presidente de Amede, que dio un carácter reivindicativo a la cita al pedir a las administraciones mayor implicación, especialmente económica, en alusión directa en el caso de ayer al Ayuntamiento ante la presencia de concejales del gobierno y la Corporación. Lo recogieron en el manifiesto que leyó la secretaria de la entidad, Mamen Ponce, y en donde expresaban los sacrificios y la dificultad que conllevan las exhumaciones, por los problemas técnicos pero también por la burocracia que atraviesan las aportaciones públicas. Sale adelante, vinieron a decir, por el "trabajo incansable de los voluntarios y el equipo técnico". "No los vamos a abandonar", es la frase que leía y que repetía el texto redactado por Miguel Ángel López Moreno (y leído por el presidente del Ateneo Memorialista) en el que hablaba de los militares también fusilados por no unirse al alzamiento. Hacía referencia al comandante del batallón de Infantería de Marina, Manuel de Sancha Morales, que se negó a acatar las órdenes de sacar las tropas a la calle y declarar el estado de guerra. "Es arrestado, encarcelado y un mes más tarde, sin causa judicial, ejecutado contra el muro del cementerio", recordaba. Su nieta Rosa María de Sancha advertía de que "82 años después seguimos sin recuperar su cuerpo". Espera que el Ministerio de Defensa dé a los militares leales al gobierno legalmente establecido les dé el reconocimiento que se merecen.

En el homenaje se recordó a los militares fusilados por seguir fieles al gobierno legal

Al Ayuntamiento piden que se nombre a los 17 concejales fusilados en 1936 Concejales Honoríficos. Uno de ellos es el tío de Carmen Bey, Antonio Pérez Heredia, que lamentaba que su madre se marchara sin saber dónde estaba su hermano. "Quiero recuperarlo", pronunció. Lo mismo que necesita Paco, que con 9 meses perdió a su padre, portero de la Peña Conservadora. "No fue hasta mayor cuando comprendí que había pasado y me fui enterando", cuenta sobre el destino de su progenitor, Juan Valverde, que había dejado Paterna en busca de un futuro fuera del campo.

En el acto José Mesa Núñez recitó un poema emotivo que terminaba con un "Que nadie olvide".