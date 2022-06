Eracis de la barriada Bazán: La asociación de vecinos advierte de la falta de continuidad de la intervención social

El programa Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) de la barriada Bazán llega a su término el 31 de agosto y la asociación de vecinos ha mostrado su preocupación por la falta de continuidad de esta iniciativa para que los avances realizados se consoliden e instan tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de San Fernando a buscar soluciones. Solo Inserta Andalucía seguirá con sus servicio de intervención social s a partir de esta fecha.

El programa cuenta con dos trabajadoras sociales y dos educadoras sociales contratadas a través del Consistorio para llevar a cabo el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas que se orienta a la inserción socio laboral de las personas de la barriada. A este equipo se suma la actividad de tres entidades sociales como Cruz Roja, EQUA e Inserta Andalucía con el mismo objetivo.

Desde la entidad vecinal se destacan los resultados del trabajo: un total de 81 personas culminaron la formación y encontraron empleo gracias a esta estrategia que se enmarca en el programa europeo Estrategia Regional para la Cohesión e Inclusión Social. De ellas, un total de 25 personas han encontrado un empleo estable y de calidad y otras 56 continúan recibiendo los beneficios de las acciones formativas, ya que por diversas circunstancias personales y familiares han avanzado a un distinto ritmo. "Este programa pone de relieve el importante número de ciudadanos y ciudadanas que han encontrado respuesta a sus necesidades de inserción laboral. A pesar de las dificultades encontradas durante la crisis del covid-19", añaden.

Hasta 14 personas forman el equipo de intervención, que en su mayoría dejará de atender a la barriada a partir del 31 de agosto, lamenta la asociación de vecinos. Solo Inserta Andalucía seguirá. La razón, apuntan, es que la financiación de la Junta de Andalucía, que proviene de Fondos Europeos, no ha podido prolongarse al menos hasta el siguiente programa Eracis a fin de que la barriada no quedara desatendida. No solo no se tendrá acceso al programa, advierten, sino que los vecinos que necesiten de la atención de los servicios sociales comunitarios ya no podrán disponer de su trabajadora social de zona en la barriada sino que tendrán que desplazarse a otro centro y sin posibilidad de atención por las tardes como se ha venido desarrollando hasta ahora por parte del equipo técnico de Servicios Sociales Comunitarios.

El centro cívico se va a quedar casi sin actividad "y esperamos que este logro conseguido por el bienestar ylas necesidades de nuestro barrio no se pierda, ya que como se ha demostrado han realizado unimportante trabajo con todos las personas de esta barriada e incluso de fuera, enviadas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando para gestionar sus problemas con las entidades que se encuentran en estos momentos en el centro cívico", insisten.

El colectivo vecinal defiende la continuidad del equipo Eracis y reclama a la Junta y al Ayuntamiento una alternativa.