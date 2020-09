Cs San Fernando destaca la convocatoria de la Junta de ayudas al alquiler para personas vulnerables

Ciudadanos (Cs) ha informado de la nueva convocatoria de la Junta de Andalucía de ayudas de alquiler para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y en situación de especial vulnerabilidad. "Es otra medida más que el Gobierno andaluz ha aprobado siendo sensible con las familias que peor lo están pasando con motivo de la crisis sanitaria de la covid-19", explica la portavoz de Cs San Fernando, Regla Moreno.

A partir de hoy se podrán presentar las solicitudes a esta convocatoria que cuenta con una dotación de 12,3 millones de euros para toda Andalucía: 10,8 de financiación estatal, con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y 1,4 de financiación autonómica. Esta ayuda está dividida en dos líneas de 6,15 millones de euros. La primera línea atiende directamente al pago del alquiler de la vivienda habitual, de la que se podrán abonar 12 meses consecutivos completos y puede alcanzar a unas 1.600 familias. La provincia de Cádiz tiene para este fin 1,1 millones de euros. La segunda línea va dirigida a administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que faciliten una solución habitacional a estos colectivos.

El objetivo, detalla Moreno, es facilitar una solución habitacional inmediata a las víctimas de violencia de género, a las personas que sufren un desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras familias en riesgo de exclusión social. "Es imprescindible estar al lado de las personas más vulnerables y es algo que desde Ciudadanos hemos tenido claro desde el principio y ahora más que nunca tras esta crisis sanitaria", puntualiza Moreno.

Los solicitantes de la primera línea de ayudas deberán ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y tener unos ingresos brutos en las tres mensualidades anteriores a la solicitud que no superen 2,50 veces el indicador de renta Iprem. Además, no puede ser propietario de otro inmueble, salvo excepciones. Los beneficiarios recibirán 100% de la renta mensual con un máximo de 6.000 euros anuales. El máximo será de 500 euros al mes más gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos que no pueden superar los 200 euros mensuales. Esta concesión es compatible con otras ayudas a la vivienda, siempre que lo percibido no supere el 100% de la cuota de alquiler, si esto sucede, se reducirá la cuantía hasta alcanzar dicho límite.

En la segunda línea, los beneficiarios podrán percibir el 100% de la renta, con un máximo de 600 euros al mes de alquiler. En algunos casos y debidamente justificados, se podría subvencionar alquileres de hasta 900 euros al mes. También se podrán atender hasta 200 euros al mes en gastos de mantenimiento, mancomunidad y suministros básicos.

"Aquellas solicitudes que pertenezcan a la línea 1 podrán presentarlas hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta el 30 de noviembre de 2021, en el caso de las administraciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro", señala la portavoz de Cs.