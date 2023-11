Cavada prevé firmar la compra del Cine Alameda antes de final de año

El Ayuntamiento de San Fernando espera tener resuelta antes de final de año la compra del Cine Alameda para su transformación en un auditorio municipal de gran aforo.

Los trámites para formalizar la adquisición de este céntrico inmueble, en los que se ha estado trabajando durante los últimos meses, están en su recta final una vez realizados los informes necesarios por parte del Consistorio, ha afirmado este jueves la alcaldesa, Patricia Cavada, al responder a las preguntas realizadas por este periódico.

"Ahora se está comprobando una serie de cuestiones registrales para que no haya ninguna complicación", ha precisado la regidora isleña al aludir a los últimos pasos de este proceso que el equipo de gobierno espera poder solventar en las semanas que restan antes de que acabe el año. "No hay nada que indique que no vaya a ser posible", ha precisado al corroborar que la operación no se encuentra con dificultades que podrían retrasar estas previsiones.

Una vez formalizada la compra de este emblemático edificio isleño, el Ayuntamiento isleño se pondrá en marcha con el siguiente paso para su transformación en un auditorio: la redacción del proyecto, que previsiblemente se acometerá a lo largo de 2024 para posteriormente ejecutar las obras de adecuación del inmueble. Eso, necesariamente, convierte al Cine Almirante en uno de los grandes proyectos del mandanto.

La idea de transformar el Cine Alameda en un moderno auditorio se remonta al anterior mandato -es uno de los compromisos electorales de Cavada- y responde principalmente al problema que supone el escaso aforo del Teatro de las Cortes para determinados actos y espectáculos que pueden arrastrar a un público muy numeroso y para los que no hay un equipamiento adecuado en San Fernando.

Así, ha recordado, con este proyecto se pretende "dar cobertura a esos actos que a día de hoy no encuentran espacio por la falta de versatilidad que tiene el Teatro, por la falta de aforo, o que en verano se pueden desarrollar al aire libre pero cuando llega el invierno nos resultan más complicado" por no disponer de unas instalaciones cubiertas con esa capacidad.

La compra del cine Alameda por 1,5 millones de euros fue acordada con su propietario, el empresario Emilio Romera, en el pasado mes de marzo. Desde entonces, ambas partes han estado trabajando en los trámites para formalizar la operación.

El edificio, cuyo último uso fue una sala de bingo, lleva 14 años cerrado y dispone de 1.500 metros cuadrados de superficie en una ubicación privilegiada: en la céntrica alameda Moreno de Guerra.

La intención del equipo de gobierno es afrontar su remodelación para propiciar su transformación en un equipamiento cultural versátil. Eso permitirá su uso como auditorio cubierto de gran capacidad para conciertos, espectáculos, teatro o proyecciones pero también para actividades culturales de todo tipo más allá de las restricciones de aforo que ponen límites al Teatro de las Cortes y al Centro de Congresos.