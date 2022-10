CSIF denuncia el riesgo medioambiental por la acumulación de vehículos en el depósito de San Fernando

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando ha denunciado el riesgo medioambiental y para las personas que supone la acumulación de vehículos abandonados en el depósito municipal de la Jefatura de Policía Local.

Los representantes sindicales ha advertido al gobierno municipal en reiteradas ocasiones que se trata de residuos sólidos urbanos, pero ante "la pasividad" han optado por dirigir escrito a la Junta de Andalucía por si la situación fuera constitutiva de alguna infracción medioambiental de las previstas en la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

El sindicato explica que desde la misma calle se puede observa la existencia en el depósito de unos ochenta coches, unas cien motocicletas y ciclomotores y hasta una embarcación que fueron retirados en su día de la vía pública para evitar riesgos. Sin embargo, este número desproporcionado de vehículos, que se acumulan hasta en cuatro filas, puede constituir un riesgo más elevado, ya que al no haber recibido ningún tratamiento, no han sido descontaminados y, por tanto, contienen residuos peligrosos. Ante un posible incendio o cualquier otro tipo de incidente en el depósito, la seguridad de los trabajadores de la Jefatura o de los ciudadanos que acuden a ella o pasan cerca (junto a dos institutos y la residencia de mayores de Cruz Roja) no estaría garantizada, consideran.

El contrato con un centro autorizado de tratamiento para la retirada y gestión de vehículos está caducado desde el año 2020, apunta el CSIF. Por eso la sección sindical exige al gobierno que cumpla la ley, garantice la seguridad de las personas y del medio ambiente, y proceda a contratar los servicios de un centro autorizado que se haga cargo de estos residuos sólidos. "Es lamentable que ni los responsables de Seguridad Ciudadana ni la propia alcaldesa tomen medidas, a pesar de las numerosas ocasiones en que han sido avisados de la situación que presenta el depósito municipal", finalizan desde la sección sindical de CSIF.