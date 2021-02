AxSí denuncia que San Fernando se queda de nuevo con una sola UVI Móvil a partir del lunes

El coordinador local del grupo municipal AxSí San Fernando, Lolo Picardo, se ha hecho hoy eco de las preocupaciones que le han transmitido diversos profesionales sanitarios que desempeñan su labor en la ciudad sobre el insuficiente parque móvil de vehículos medicalizados que presta atención en San Fernando.

Picardo recuerda que desde el año 2000 La Isla sólo cuenta con dos ambulancias para el transporte sanitario de una población de casi 100.000 habitantes. "La ciudad dispone únicamente de dos ambulancias asistenciales. Una de ellas es de la clase C asistida, la que todos conocemos popularmente como una UVI móvil y que, con un médico y un enfermero a bordo, se encarga de ofrecer un soporte vital avanzado y asistencia al paciente durante un traslado urgente; mientras que la otra es una ambulancia convencional no asistida de la clase A1, que solo actúa como transporte sanitario y que, con dos técnicos a bordo, no asiste al paciente", indica el concejal.

Picardo explica que durante las últimas dos semanas, y debido a la creciente presión asistencial derivada de la pandemia, La Isla ha contado con el refuerzo extraordinario de una segunda UVI móvil, pero los sanitarios aclaran que el próximo lunes, 7 de febrero, San Fernando dejará de disponer de este vehículo. "San Fernando volverá a quedarse únicamente con una UVI móvil y una ambulancia no asistencial para dar cobertura al transporte sanitario de toda la ciudad. Es cierto que la situación de las últimas dos semanas seguía sin ser suficiente para cubrir las necesidades sanitarias de La Isla, pero esta adhesión ayudaba a descongestionar la situación. Poco ha durado lo bueno y San Fernando recuperará pronto el dudoso honor de ser la única localidad del entorno con una sola UVI móvil. Una realidad sin duda muy alejada del compromiso de la Consejería de Salud, que en su día aseguró que iba a ampliar este insuficiente parque móvil", señala el coordinador local.

Incluso el sindicato SPLI, subraya Picardo, se hacía eco el pasado miércoles de esta falta de ambulancias, condenando la imagen sancionadora que sobre la Policía Local daba el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Armario, en sus balances y dejando claro que los policías ejercían habitualmente labores de transporte sanitario ante esta situación. "Hablamos desde accidentes de tráfico a requerimientos de personas con familiares enfermos, caídas en la calle o en casas o incluso de llamadas recibidas desde el 112. Una labor que no corresponde a los agentes y que estos desempeñan exponiéndose al riesgo de la Covid-19", detalla el concejal.

"Esta situación es insostenible e inadmisible. Una lamentable noticia que no hace sino confirmar que la Junta de Andalucía, antes en manos del PSOE y ahora en las del PP, Cs y VOX, sigue sin ofrecer a los isleños el mapa sanitario que se merecen. No sólo nos quedamos con una sola UVI móvil y una ambulancia no asistencial, sino que el Hospital de San Carlos, el que todos los isleños conseguimos echándonos a la calle, sigue sin funcionar a pleno rendimiento y Camposoto continúa sin centro de salud operativo después de tantos años de dejar uno a medio construir", reflexiona el coordinador local.

Por todo ello, adelanta Picardo, AxSí llevará al próximo pleno una moción para solicitar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía que recupere este segundo vehículo y amplíe de una vez por todas el parque móvil de transporte sanitario para dar una cobertura acorde con la población de San Fernando.