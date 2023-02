Antonio León Íñigo renueva como presidente de la peña Camarón y Jesuli Carrillo se incorpora como vicepresidente

Antonio León Íñigo continuará al frente de la peña Camarón de la Isla y Jesuli Carrillo se incorporará al equipo como vicepresidente de la entidad, que este martes ha celebrado su asamblea para elegir a su nueva junta directiva.

A ellos se les suman Francisco José Alonso Mota, secretario; Felipe Romero Rodríguez, tesorero; Rafael Oneto Pérez, responsable de flamencología; José Pantoja Traverso, del régimen interno; y José Luis del Río Ciles, a cargo de la megafonía.

La nueva junta irá informando de las nuevas propuestas a realizar durante el año de 2023 y las nuevas ideas para la captación de socios.

De momento, la peña ha dado a conocer las actuaciones previstas del 19 de Febrero al 2 de Julio de 2023, un trabajo realizado por el actual vicepresidente y gerente de la oficina de eventos Producciones Carrillo, Jesuli Carrillo.

Domingo 19 febrero: Academia Eva Sánchez (La Linea)

Sábado 4 marzo: Tronío (San Fernando)

Domingo 12 marzo: Ofelia Márquez (Rota)

Sábado 18 marzo: MasterClass Beatriz Morales

Sábado 25 marzo: Solera (San Fernando)

Domingo 26 marzo: Academia Silvia Peña (Conil)

Sábado 15 abril: Academia Sonia Peña (San Fernando)

Domingo 16 abril: Escuela de Arte Son y Compás. Antonia Baro y Javi Sánchez

Domingo 23 abril: Escuela de baile Carmen Peña

Domingo 30 abril: Academia de baile Chiqui de Jerez (Jerez)

Domingo 7 mayo: Escuela de Arte Son y Compás. Antonia Baro y Javi Sánchez

Domingo 14 mayo: Escuela de baile Maria José Peña (Chiclana)

Domingo 21 mayo: Asociación Cultural Lunares. Hnas Barbas (Arcos)

Domingo 28 mayo: Escuela de Baile Ana González (Cádiz)

Domingos 4, 11 y 18 junio: Semifinales Concurso de Tanguillos

Sábado 10 junio: Academia de baile Lucía Moreno (San Fernando)

Sábado 17 junio: Academia de baile Silvia Peña (San Fernando)

Sábado 24 junio: Academia de baile Tronío (San Fernando)

Domingo 25 junio: Escuela de Baile Carmen Peña (San Fernando)

Sábado 1 julio: Academia de baile Tronío (San Fernando)

Domingo 2 julio: Final Concurso Tanguillos

"Trabajaremos para mantener vivo el flamenco y apoyar a las academias de baile que tan buena labor hacen por el mundo del flamenco, la nueva cantera es nuestro futuro flamenco mas cercano", expresa para este medio Antonio León Íñigo, presidente de la peña Camarón.

"Me llena de ilusión poder formar parte de la junta directiva de la peña Camarón, pues mi objetivo es crecer y evolucionar en este mundo del flamenco. Esta oportunidad que me ofrecen es una responsabilidad muy grande, espero estar a la altura y espero no defraudar. Voy con muchas ganas, ilusión y fuerza para trabajar y cuidar la sede oficial de Camarón como se merece", expone Jesuli Carrillo, vicepresidente de la peña Camarón.