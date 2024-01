Abogados Cristianos denuncia a la concejala de Fiestas de San Fernando por el reparto de agendas para adultos en la cabalgata de Reyes

La Fundación Española de Abogados Cristianos informó este miércoles de que ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda de San Fernando contra la concejala de Fiestas, Infancia, Juventud y Personas Mayores de la localidad, la socialista Nerea León, a la que responsabiliza del reparto de más de 2.000 agendas con contenido para adultos durante la Cabalgata de Reyes que el pasado viernes recorrió las calles de la ciudad.

Abogados Cristianos, en un comunicado lanzado, alude a las "frases de contenido sexual" presentes en estos artículos y considera que la edil gaditana incurrió en un delito de difusión de material pornográfico entre menores de edad o incapaces, castigado con la pena de prisión de seis meses a un año, o multa de seis a doce meses (art. 186 C.P.).

En las agendas repartidas -recuerda la entidad- se pueden leer frases como: "Necesito una cerveza y follar también", "Lo que tú necesitas es un buen polvazo" o "Busco una relación como un cuento de hadas, pero si me toca una peli porno tampoco me quejo".

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denunció "la obsesión de la izquierda por hipersexualizar a los niños". Asegura que "la justicia debe ser tajante. No podemos tolerar que se corrompa a los menores y mucho menos con dinero público".

El contenido de las agendas

La polémica estriba principalmente en el estilo y el lenguaje utilizado en los mensajes que acompañan el diseño de estos artículos, que es el propio de la marca y que emplea expresiones como 'Busco relación como un cuento de hadas pero si me toca una peli porno tampoco me quejo', 'Necesito un mensaje de ánimo... y una cerveza (y follar también)', 'Para no ser músico tocas muy bien los cojones' o 'Quiero un hombre que me apoye en todo, en la mesa, en la lavadora, en el coche, en la pared, absolutamente en todo'.

Solo para adultos

Por su parte, la empresa responsable del reparto de estas agendas -se entregaron más de 2.000- asegura que estos artículos fueron una donación y que únicamente se repartieron entre el público adulto que presenciaba la Cabalgata de Reyes. Defiende que se trata de "humor adulto". También ha agradecido al Ayuntamiento de San Fernando la oportunidad de dar visibilidad a la marca en este evento social.