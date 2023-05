Yaiza relata que ha sufrido malos tratos: su relación con Ginés en el punto de mira

Yaiza, concursante polémica de la última edición de Supervivientes 2023, ha dejado a todos sorprendidos al someterse a una sesión de hipnosis en Fiesta y confesar un episodio oscuro de su pasado. La novia de Ginés abrió su corazón ante las cámaras de televisión y reveló haber sufrido malos tratos por parte de su madre.

En una emotiva conversación con la presentadora Emma García, Yaiza relató con voz temblorosa los terribles momentos que vivió en su infancia. "Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa, y cuando llegábamos a casa, me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico, y hasta que llegaba, me estaba pegando... porque 'te lo dije, te lo dije'. Mi madre siempre me pegaba, todos los días", ha señalado con valentía.

Tras regresar de la hipnosis, Yaiza ha explicado que, cuando su madre gritaba, ella respondía gritando aún más. "Me quise defender. No nos entendíamos porque somos iguales, pero yo la quiero mucho", ha confesado. Estas revelaciones dejaron a todos en el programa impactados.

Yaiza ha encontrado en su relación con Ginés un apoyo incondicional y lo considera su máximo protector. Ambos se han convertido en inseparables desde que comenzó el programa de supervivencia, y su romance ha sido objeto de numerosas controversias. Sin embargo, tras las confesiones de Yaiza, el enfoque ha cambiado y se ha puesto el foco en su valentía al enfrentar su pasado traumático.

La canaria ha decidido centrarse en su presente y su relación con Ginés, dejando atrás los malos momentos y los comentarios negativos. La pareja se ha mostrado unida y fuerte en el concurso, y su amor ha sido un baluarte en medio de las adversidades de la isla.

De hecho, hace unos días Ginés y Yaiza se prometieron amor eterno en Sálvame, celebrando a una ceremonia con velo de novia incluído. Entre el show televisivo y sus ganas de foco, sorprende una genuína relación que esperemos sea certera y fructífera