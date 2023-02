La sorprendente relación que guarda Pedro Piqueras con la Reina Letizia

Todos los famosos aguardan secretos. Es el caso de Pedro Piqueras, el presentador de Informativos Telecinco, que ha explicado un detalle de su pasado que nadie conocía y que le relaciona directamente con la Reina Letizia.

Pese a que Pedro Piqueras comparte profesión con la reina Letizia, la etapa del presentador de Telecinco en TVE sucedió diez años antes de que llegase doña Letizia al ente público. Ahora, Piqueras ha explicado que coincidió con ella fuera de la televisión, concretamente en un curso de periodismo.

"Fue un buenísimo día. Inolvidable. Yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente, además de una gran estudiante y, sobre todo, una gran presentadora de informativos. Se veía que era una chica lista”, ha explicado el presentador ante los medios de comunicación a las puertas de una feria taurina.

Ya hace unas semanas, en una entrevista para la Cadena SER, Piqueras detalló que la Reina "estaba sola esperando a los amigos. Había llegado la primera, para que veáis cómo es. Nunca era la chica que llega la última, estaba ahí la primera. Solo me dio tiempo a decirle: 'Oye Letizia, qué bien lo estás haciendo'". Ahora es Reina y yo procuro no hablar de ello".

Sin duda, la trayectoria de doña Letizia en el terreno periodístico es muy buena. Así lo ratifican sus compañeros de profesión, que aseguran que era muy profesional y rigurosa en sus labores en TVE. De hecho, la propia Reina aseguró en un discurso en su Facultad que hubo un profesor que le espetó "Ortiz, mire Ortiz, yo no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada -se refería a las preguntas, a la curiosidad-, ahí no tiene rival".

Otro profesor, en este caso David Álvarez, que impartió Ética y Deontología Profesional a la Reina Letizia, ha explicado a Vanitatis que “los que la hemos conocido en su etapa de estudiante, podemos decir que era una persona aplicada, rigurosa, de valores firmes y con una gran vocación. Me alegro profundamente de ver cómo se ha realizado como persona, todo lo que ha conseguido ha sido por mérito propio. Yo me la he encontrado después en una serie de eventos y sigue siendo la misma persona que conocí cuando íbamos de fiesta a pisos de estudiantes”.