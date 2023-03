El sorprendente regalo que ha hecho Georgina Rodríguez a los jefes de su documental de Netflix

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez se encuentra más feliz que nunca tras el estreno de la segunda temporada de su documental en Netflix, Soy Georgina. La serie ha sido todo un éxito, colándose entre lo más visto de la plataforma y generando mucha expectación entre sus seguidores.

Para celebrar este gran logro, Georgina invitó a todo el equipo que trabajó en la realización del documental a una cena en uno de los restaurantes más lujosos de Madrid. La cena se produjo en un establecimiento que habitualmente cuenta con la presencia de múltiples celebridades y futbolistas, entre ellos el famoso jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Durante la cena, Georgina hizo un sorprendente regalo a la directora y subdirectora del reality. Les entregó un bolso de la prestigiosa marca Prada, un gesto que demuestra su gran generosidad y agradecimiento hacia todo el equipo. De hecho, el lema de promoción de la segunda temporada de Soy Georgina es "antes coleccionaba bolsos, ahora los regala", una frase que hace referencia a la gran colección de bolsos que posee Georgina, que supera los 150 modelos.

El equipo del reality ha sido seleccionado personalmente por Georgina, quien escogió a la directora "por ser una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo, después de la pérdida de mi bebé". Georgina ha demostrado su gran compromiso y apoyo hacia todas las personas que forman parte de su equipo y que han estado a su lado en los momentos más difíciles.

La segunda temporada de Soy Georgina ha tenido una gran acogida y ha permitido a los espectadores conocer más de cerca la vida y el día a día de una de las mujeres más influyentes del país. Georgina ha compartido sus experiencias, sus sueños y sus proyectos, y ha demostrado una vez más su gran carisma y su capacidad de conectar con su público, más allá de la etiqueta de ser la mujer de Cristiano Ronaldo. Sin duda, Georgina Rodríguez se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, rodeada de su familia y de todo un equipo de profesionales que la admiran y la respetan.