Recital de percusión con dos mujeres: ¿cómo pilló la Guardia Civil a Antonio Tejado en la detención?

Una semana después de la detención de Antonio Tejado, nuevos detalles han salido a la luz. Ahora, las informaciones señalan lo que estaba haciendo Antonio Tejado justo en el momento de la detención. Al parecer, Tejado estaba ofreciendo un recital percusionista navideño, de zambomba en concreto, en su habitación, mientras estaba con dos mujeres conectadas a través de videollamada. El supuesto autor del robo en la casa de María del Monte se lo estaba pasando de lo lindo cuando la policía irrumpió en su casa para detenerle y se hallaron una escena de los más turbadora.

Carlos Quilez ha asegurado en concreto en el programa Y ahora Sonsoles que Tejado se encontraba en "actitud sexual íntima, manteniendo contacto telefónico con dos amigas a la vez hablando cuestiones subidas de tono" y que "había restos de lo que parece que aquella noche había podido ser algún tipo de fiesta". Una información que ha remarcado Beatriz Cortázar en EsRadio: “Le pillaron con una doble conversación. Se estaba autosatisfaciendo. Él, consigo mismo, y con dos a la vez, con un teléfono en cada mano”. Si en una mano tenía un teléfono, y en el otro, otro, no quiero pensar en cómo se consumaba el concierto unipersonal. Una actividad la mar de entretenida que tenía al detenido cuando la Guardia Civil sorprendió con su acceso en nombre de la justicia.

María del Monte ya ha declarado ante el juez en calidad de testigo. Por otro lado, Antonio Tejado ha hablado a través de terceros. "Se están difundiendo falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor", ha explicado.

Además, Y ahora Sonsoles también ha señalado el contenido de una de las llamadas que se produjeron entre Antonio Tejado y María del Monte, en la que se habla acerca del asalto a la vivienda de la cantante. "No vas a recuperar las joyas. Hazte la idea de que la policía no les va a detener. La policía no los va a coger", expresó Antonio Tejado a María del Monte. "Tienes que dejarlo correr, es mejor para ti (...). Seguro que han sido unos marroquíes, seguro que se fugaron con dos coches y ya no se les pillará la pista".