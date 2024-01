Mario Alcalde sorprende como el primer torero que sale del armario: "Quiero fundar una peña taurina en Chueca"

Mario Alcalde, el diestro de 31 años, ha anunciado abiertamente su identidad sexual, convirtiéndose así en el primer torero homosexual fuera del armario. En una reveladora entrevista con El Mundo, Alcalde ha compartido sus pensamientos divergentes tanto en política como en sexualidad en comparación con sus colegas taurinos.

"Soy pansexual. Me siento muy identificado con la bandera LGTBI. Es que cada uno tiene sus gustos. Me enamoro del interior, no me importa el género", ha expresado el torero, destacando su compromiso con la diversidad y la aceptación. Sin embargo, a pesar de su apertura en cuanto a su orientación sexual, Mario opta por no hablar de política, considerando que los artistas no deben entrar en ese terreno.

Mario Alcalde, quien tomó la alternativa el año pasado después de dos destacadas actuaciones en Las Ventas, tiene objetivos claros más allá del ruedo. Entre ellos, destaca su deseo de fundar una peña taurina en un bar de Chueca, un barrio conocido por ser el epicentro de la comunidad LGTBI en Madrid.

"La verdad es que todos los gais son antitaurinos. Pero qué bonito es cuando confiesas quién eres y, después de conocerte, lo ven de manera diferente", reflexiona Alcalde. Aunque reconoce la resistencia inicial de algunas personas hacia el mundo taurino, está determinado a cambiar percepciones. "Tengo que hacer cosas para que ellos empiecen a hacer cosas. Irán a verme torear. Al principio son personas supercerradas, hay demasiada incultura y no se sabe qué es el toreo", añade.

Sobre la aparente dicotomía entre la orientación sexual y la afición taurina, Mario recalca: "En realidad, los aficionados somos liberales. Existe de todo. No a todo el mundo que va a los toros le gustan y hay gente que no va a la plaza y le gustan. Me da igual lo que piensen los demás. No vivo de nadie, para eso trabajo en el aeropuerto."

Es importante señalar que, aunque Mario se identifica como pansexual, hay un matiz crítico en torno a la invisibilización del colectivo bisexual, ya que la atracción hacia todos los géneros ya se ampara dentro de la bisexualidad. Sin embargo, el coraje de Mario Alcalde al compartir su verdad destaca como un paso significativo hacia la aceptación y diversidad en el mundo del toreo. Su historia es un recordatorio de que la identidad trasciende cualquier barrera.