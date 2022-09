Los gitanos se apoderan de ATRESplayer PREMIUM

Paco Cabezas es un sevillano que dirige películas. Forma parte de esos “cuatro monos” -como el mismo los define- que se dedican al cine andaluz. Hasta hace poco, si querías verlo rodar, tenías que viajar hasta Hollywood para hacerlo. Ahora, ha vuelto a casa, a Sevilla, después de que una bifurcación hiciese que se replanteara su carrera: Trabajar con Steven Spielberg o rodar en andaluz y en Andalucía. Eligió lo segundo.

A algunos les puede parecer una barbaridad, pero para él era una espinita clavada que debía solucionar. Con tal de trabajar en Estados Unidos había estado negando el sur y el flamenco. Ahora, estrena La novia gitana, un oscuro y trepidante thriller de ocho capítulos protagonizado por Nerea Barros. Una serie que tiene lo mejor de Hollywood y lo mejor de Andalucía, con una factura espectacular en la que lucen raíces, quejíos y mucha sangre caliente.

La novia gitana es una historia contada con personajes reales, donde el flamenco tiene mucha importancia y los personajes gitanos están interpretados por gitanos. Moreno Borja interpreta a Moisés, el patriarca de los Macaya. El actor asegura que ha rechazado muchos proyectos por “no haber verdad y no tener nada que contar”. Y es que muchas veces el estigma se apodera de las carreras actorales de gitanos como él. “Mi lucha es interpretar papeles diversos. Los gitanos estamos capacitados para hacer también de policía o de empresario. Si siempre que necesitan a un gitano me llaman a mí, me vengo abajo”. En La novia gitana hasta los extras que interpretan a la comunidad gitana lo son, algo más que necesario en una ficción que busca potenciar lo local más allá de nuestras fronteras.

“Paco venía y me preguntaba ‘¿qué hacéis aquí los gitanos?’. Se lo contaba y lo hacíamos. Nos daba alas y, sobre todo, nos escuchaba”, afirma ilusionado Moreno, que pocas veces ha sentido lo que ha vivido rodando la nueva serie de ATRESplayer PREMIUM. En La novia gitana vemos una trama retorcida en los ojos (y el sufrimiento) de una familia gitana. Desde una comunión de lo más flamenca acabada en tragedia hasta Camarón sonando en un entierro multitudinario. Una historia repleta de verdad que habla de nosotros con un lenguaje audiovisual global. “Uno de los planos más bonitos que he grabado a lo largo de mi carrera ha sido en esta serie, en el entierro de la novia”, afirma el director, que explica que más de cien gitanos lloraron mientras alzaban a mano el ataúd hasta uno de los pisos más altos del camposanto, imposibilitando en algunos momentos separar realidad de ficción.

Es tal la verdad que se quiere transmitir en La novia gitana, que ninguna actriz ha sido maquillada. De hecho, Mónica Estarredo, que interpreta a Sonia, la madre de la familia, asegura que en muchas ocasiones iba sin dormir al rodaje, para emular la mala cara de una madre que acaba de perder a una hija por segunda vez. “Dejé las cremas, el maquillaje, dormí poco. No me importaba que crecieran las bolsas, ni que se me notaran las arrugas, porque me creí la historia y la visión de Paco”, asegura Estarredo, algo que ratifica Cabezas, detallando que cada arruga es una grieta por la que entra muchísima información. Tanto luminosa como oscura.

Cuando Cabezas dijo que no a Steven Spielberg, lo hizo porque necesitaba volver a casa. Dejó atrás la cima del cine mundial para volver a su barrio, en La Puebla de Cazalla. Lo que no sabía es que, años después, un proyecto lleno de sangre andaluza le haría volver a dar la vuelta al mundo. La novia gitana viajará gracias a ViacomCBS, el estudio internacional de Paramount, tras un acuerdo con Atresmedia y Diagonal. Una nueva historia de aquí que trasladará nuestro particular punto de vista de las cosas por los cinco continentes. Una serie que, a partir de hoy, está disponible en ATRESplayer PREMIUM, el héroe local que, a veces, también es gitano.