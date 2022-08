El trauma de Lady Gaga: condena de cuatro años de cárcel por secuestro

A principios de 2021, Lady Gaga sufrió uno de los episodios más traumáticos de su vida. Dos hombres secuestraron a dos de sus perros, disparando en el pecho a Ryan Fischer, el hombre encargado de pasear a las mascotas de la cantante. Por entonces, la artista neoyorquina ofreció una recompensa de 400.000 euros por recuperar a sus fieles compañeros de vida, levantando el interés de una mujer, que llevó a los dos canes extraviados a una comisaría de California.

Ahora se ha hecho pública la identidad del secuestrador. Se trata de Jaylin White, un hombre de veinte años que acaba de ser condenado a cuatro años de cárcel. La condena llega tras llegar a un acuerdo con las cortes en el que se le retiran las acusaciones de intento de homicidio y conspiración. Al joven lo detuvieron en abril del año pasado y no ha sido hasta ahora que se ha sentado ante el juez.

"No solo me robaste los perros esa noche, me robaste mi medio de subsistencia", espetó el cuidador de los perros de Lady Gaga, alegando que por culpa del disparo que recibió casi murió la noche de los hechos. El trabajador de Gaga ha asegurado que padece de un "trauma mental y emocional" a causa de los hechos que vivió.

A raíz del fallo judicial se ha descubierto que los secuestradores no sabían que la dueña de los perros era Lady Gaga. El secuestro se impulsó debido al alto coste de los canes, que en Estados Unidos se podían vender por hasta 4.000 euros cada uno. Por otro lado, un punto clave de la investigación han sido las cámaras de seguridad de la zona en la que sucedieron los hechos. En las imágenes se puede ver como un hombre arrebata las correas al cuidador, forcejeando hasta sacar la pistola y dispararle.