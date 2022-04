Isa Pantoja viaja a Egipto con Asraf y su hijo

Las vacaciones de los famosos, ese maravilloso momento en el que el postureo y las intimidades de las celebridades de nuestro país confluyen en un único lugar: Instagram. Esta vez la protagonista es Isa Pantoja. La hija de la tonadillera disfruta de unos días en Egipto con su marido Asraf Beno y su hijo Alberto. Una estampa familiar para enmarcar, con las dunas y las esfinges como protagonistas.

La familia lleva ya dos días en la capital del país, donde no han parado de visitar las maravillas que ofrece Egipto y aprovechar para hacer múltiples fotos y vídeos de recuerdo. En su segundo día de visita, Isa Pantoja ha querido compartir el itinerario que han realizado. La hermana de Kiko Rivera ha visitado dos museos, un mezquita y un barrio de la ciudad del Cairo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ISA✨ (@isapantojam)

Asraf Beno ha mostrado a sus seguidores todo lo que estaban visitando, mientras que Isa Pantoja narraba curiosidades del lugar, con el guía local como fiel compañero de viaje. El trío familiar está conociendo de buena mano gran parte de la historia de Egipto. Para la hija de Isabel Pantoja están siendo unos días únicos, ya no tanto porqque Isa sea una gran admiradora no sólo de la cultura árabe y egipcia, sino porque está acompañada de sus dos grandes amores: su marido y su hijo.

Desconexión en pleno terremoto en Cantora

El viaje a Egipto llega en pleno huracán Pantoja en Cantora. Tal y como informó Gema López en Sálvame, Isabel Pantoja habría acudido a un notario para desheredar a sus dos hijos. La supuesta decisión de Isabel Pantoja, según la versión de la periodista, podría pararse si Kiko pide disculpas a su madre aunque, en el caso de formalizarse la modificación del testamento, tendría que hacerlo también ante notario. "... Va a alegar maltrato psicológico por parte de sus hijos, además de injurias graves y continuadas, con publicidad además, porque se han producido en televisión", explicaba la colaboradora de Telecinco.

Cortázar, por su parte, desmintió a Gema López y aseguró que su información procede de "fuentes directas, directísimas, de Isabel Pantoja, que no es verdad". Con un juicio por una denuncia de insolvencia punible pendiente de sentencia aún -por el que podían caerle hasta tres años de cárcel, más aún con sus antecedentes-, no es probable que la tonadillera haya emprendido otro proceso legal paralelo. En cuanto a su hijo Kiko, desde luego, podría tener motivos para querer desheredarle, pero por lo que respecta a su hija Isa, pese a que no tiene demasiada relación con ella, la resolución de dejarla sin nada tras su fallecimiento parece más improbable.