atresplayer da en el clavo con 'Red Flags': No crear esta serie sí que hubiese sido una red flag

Si algo nos han dado las redes sociales es la capacidad de conectar con gente que de otra manera nunca se habrían cruzado en nuestras vidas. Durante los primeros años de juventud, ese periodo crucial en el que nos formamos como personas críticas y adultas, el entorno es algo fundamental. Somos de quien nos rodeamos. Ahora, con millones de personas a nuestro alcance en la palma de la mano, con redes para conectar y expresarnos social, cultural y artísticamente, tenemos un arma de doble filo que puede hacernos sentir a la vez más solos y más acompañados que nunca.

Bajo esta premisa nace Red Flags, la nueva serie de atresplayer que pretende dar voz a las realidades de la generación Z. La plataforma de Atresmedia estrena esta nueva ficción juvenil creada por el escritor Nando López y producida de la mano de Zeta Studios (Élite). Un coctel molotov donde identidad, autoestima y descubrimiento se mezclan para ofrecer al espectador un soplo de aire fresco en forma de ocho capítulos de media hora.

Parafraseando el famoso discurso de Los Javis, en Red Flags los protagonistas son aquellos que nunca fueron invitados a la fiesta. La gorda, el nerd y el marica se unen sin siquiera conocerse. La trama estalla cuando Érika publica un vídeo en Instagram en el que muestra su cuerpo en ropa interior, defendiendo la existencia de los cuerpos no normativos. Rápidamente, lo que parecía un acto de reivindicación y empoderamiento se convierte en un infierno para ella, pues comienza a recibir miles de insultos en los comentarios.

En paralelo, Toni vive su homosexualidad a través de la toxicidad de Grindr, Luna no disfruta del sexo porque su pareja solo piensa en él y Walter vive con mucha presión su primera vez. Tres personajes con entornos tóxicos que bajan la cabeza y dan por hecho que nunca tendrán las riendas de su sexualidad. Lo que Toni, Luna y Walter no saben es que tienen muchas cosas en común y será gracias a seguir y comentar el vídeo viral de Érika lo que hará que sus vidas se crucen más allá de lo digital.

Red Flags muestra la realidad de los jóvenes del 2024. Una mirada muy certera de los problemas que acarrean los GenZ en sus despertares sexuales. Si algo estaba claro cuando se anunció que Nando López y Zeta Studios se unían para hacer esta ficción es que sería de alto voltaje. Ahora, con el primer capítulo estrenado en atresplayer, nos encontramos ante una serie juvenil que, además de enganchar, educa en su visionado.

En Red Flags se habla de consentimiento, de la cultura de la violación que nos impregna a todos. Las tramas giran en torno al sexo y la identidad desde múltiples prismas, mostrando una amalgama de aristas que no hacen más que dejar claro lo que debería ser evidente: cada uno debe poder vivir su sexualidad como quiera, no como pueda.

Atresmedia vuelve a acertar con una ficción que potencia a los creadores nacionales. Una nueva serie con una pronunciada marca España de la que se tienen que sentir orgullosos. Pues la ficción debe servir también como espejo, donde dar voz a realidades que salen fuera de la norma. Red Flags no deja de ser un reflejo de las noches (y los días) de los jóvenes de nuestro país. Si gracias a ver la serie algún chaval se da cuenta de que su placer no lo es todo, que también tiene que pensar en la otra persona, o que si dice que no, tienen que parar, habremos ganado todos. No producir esta serie sí que hubiese sido una red flag.