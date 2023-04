Cristina Pedroche desvela quién será el padrino de su hijo: su amigo más especial

La presentadora Cristina Pedroche ya habría escogido al padrino de su primer hijo junto a su esposo, el chef Dabiz Muñoz. La noticia ha sido anunciada por la propia Pedroche a la salida del espectáculo de su amiga Lorena Castell, donde fue abordada por la prensa. Aunque no se ha confirmado oficialmente quién será el elegido, la presentadora ha dejado entrever que Josie podría ser el que más papeletas tiene para convertirse en el padrino de la esperada criatura.

Josie es el estilista de confianza de Pedroche y han trabajado juntos en numerosas ocasiones, incluyendo las campanadas de fin de año y su participación en el programa Zapeando. Además, son muy buenos amigos y han compartido muchos momentos importantes juntos. Sin embargo, también se baraja el nombre de Miki Nadal, otro colaborador del programa de laSexta con el que comparte una bonita amistad. De hecho, Pedroche es la madrina del segundo hijo del cómico, un asunto que le pareció superemocionante a la colaboradora.

En otro orden de cosas, Cristina Pedroche asegura que todavía no han decidido el nombre de su hijo, pero están considerando varias opciones. La presentadora se encuentra en la semana veintiséis de su embarazo y asegura sentirse repleta de amor y siempre acompañada. "No sabía que se podía sentir tanto amor. Adoro tener conversaciones con mi hija y tocarme todo el rato la tripa. Llevo más de 26 semanas rellena de amor y me siento siempre acompañada. Como me dijo mi ginecóloga: es tu tesoro y tú eres su cofre", ha declarado.

La colaboradora ha compartido en sus redes sociales numerosas imágenes de su embarazo, mostrando su felicidad y su emoción ante la llegada de su primer hijo. Pedroche ha sido muy abierta acerca de su proceso de gestación, hablando de los cambios que ha experimentado en su cuerpo y en su mente, y compartiendo consejos para otras mujeres que estén atravesando una situación similar.

En definitiva, la elección del padrino es un tema importante para Pedroche y Muñoz, quienes han demostrado su gran amor y dedicación hacia su futuro hijo. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente quién será el elegido, lo que sí está claro es que este niño llegará a un hogar lleno de amor y alegría.